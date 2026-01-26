Lanțul american Chili’s se pregătește să deschidă, în zilele următoare, primul restaurant din România, în Băneasa Shopping City. Localul este gândit în jurul conceptului de casual dining și este inspirat de aromele puternice ale Texasului și ale sud-vestului Statelor Unite. Preparatele sunt făcute, însă, cu ingredientele locale, ce provin de la furnizori din România.

(Articol susținut de Chili’s România)

Meniul Chili’s este construit în jurul bucătăriei americane contemporane, cu influențe din Texas și American Sud-Vest, și pune accent pe ingrediente proaspete, porții generoase și preparate gătite în restaurant. Gusturile sunt bine definite, bazate pe carne, brânzeturi, sosuri savuroase și condimente echilibrate, fără a miza pe iuțeală.



Peste 90% dintre ingredientele folosite în restaurantul din România vor proveni de la producători locali, o decizie care ține atât de prospețime, cât și de adaptarea la preferințele consumatorilor români.

Preparatele emblematice din meniul Chili’s

Meniul din România va include unele dintre cele mai cunoscute produse ale brandului la nivel internațional. Printre acestea se numără Big Mouth Burgers, Sizzling Fajitas, Chicken Crispers preparați manual, coastele gătite lent până devin fragede, precum și celebrul aperitiv Triple Dipper, unul dintre cele mai comandate produse Chili’s la nivel global.

Oferta de deserturi include Molten Chocolate Cake, iar zona de bar este dominată de Margarita hand-shaken, preparată manual, alături de alte cocktailuri clasice ale brandului. Prețurile pentru băuturi se situează în jurul a 50 de lei, iar burgerii vor avea prețuri cuprinse între 60 și 70 de lei.

Unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante casual dining din lume

Fondat în 1975, în Dallas, Texas, Chili’s este astăzi unul dintre cele mai cunoscute lanțuri de restaurante casual dining din lume, cu aproximativ 1.600 de unități în 29 de țări. Conceptul este diferit de fast-food și se bazează pe servicii complete, o atmosferă relaxată și mese care pot fi atât sociale, cât și de familie.

Pentru lansarea din România, echipa de management a participat la sesiuni de training în restaurante Chili’s din Statele Unite, pentru a respecta standardele brandului. Investiția pentru prima unitate depășește un milion de euro, iar planurile de extindere vizează deschiderea a cel puțin 10 restaurante la nivel național în următorii ani, atât în centre comerciale, cât și în alte tipuri de locații.