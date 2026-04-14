Președintele SUA, Donald Trump, a oferit un bacșiș de 100 de dolari unei livratoare de la DoorDash care i-a adus mâncare de la McDonald’s la Casa Albă, într-un moment organizat în prezența presei pentru a susține o inițiativă fiscală, potrivit AP, citată de MEDIAFAX.

Livratoarea, o femeie din Arkansas, a fost întâmpinată chiar la intrarea în Biroul Oval, unde președintele a făcut o glumă despre caracterul „nepregătit” al situației, în ciuda procedurilor stricte de securitate necesare pentru accesul în Casa Albă. Momentul a fost parte dintr-o acțiune de comunicare menită să atragă atenția asupra politicilor privind veniturile din bacșișuri.

Administrația Trump promovează o măsură care permite deducerea parțială a veniturilor din tips-uri, până la un plafon de 25.000 de dolari, în anumite condiții. Evenimentul a fost organizat în apropierea termenului limită pentru depunerea declarațiilor fiscale în SUA.

După livrare, femeia a fost invitată să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Aceasta a declarat că veniturile din bacșișuri i-au adus beneficii fiscale, fără a oferi însă detalii verificabile. Președintele a încercat să o implice și în discuții politice, inclusiv pe teme sensibile, însă livratoarea a evitat răspunsurile.

La final, Trump i-a oferit bacșișul de 100 de dolari în fața camerelor. Deși inițial ezitantă, femeia a spus ulterior că experiența a fost pozitivă. Gestul a fost folosit pentru a susține mesajul politic privind importanța veniturilor din tips-uri.

Președintele a mai utilizat în trecut produse de la McDonald’s în contexte publice, inclusiv în campanii sau evenimente oficiale, ca parte a unei strategii de comunicare care combină imaginea personală cu mesajul politic.