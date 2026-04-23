O amendă de 160.000 de lei a fost aplicată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila unui restaurant din municipiu, în urma depistării unor cazuri de muncă nedeclarată şi a altor nereguli, transmite Agerpres.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a sancționat un restaurant din municipiu în urma unui control efectuat în luna aprilie, în care au fost identificate mai multe nereguli.

Potrivit inspectorului-șef Liviu Arhire, trei persoane desfășurau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă înainte de începerea activității.

Muncă nedeclarată și sancțiuni suplimentare

„Această situaţie constituie muncă nedeclarată, faptă sancţionată conform prevederilor Codului muncii cu amendă de 120.000 de lei. Pentru celelalte neconformităţi constatate au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoarea totală de 16.000 de lei. Măsurile dispuse de inspectorii de muncă vizează atât intrarea în legalitate a angajatorului, cât şi prevenirea repetării unor astfel de abateri”, a declarat Liviu Arhire.

Obligațiile angajatorilor

Reprezentanții ITM reamintesc angajatorilor obligația de a încheia contracte individuale de muncă pentru toate persoanele care prestează activitate, înainte de începerea acesteia.

De asemenea, aceștia trebuie să transmită elementele contractuale în Registrul General de Evidență a Salariaților (REGES-Online), conform legislației în vigoare.