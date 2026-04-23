Amendă de 160.000 de lei pentru un restaurant, după ce au fost depistate trei persoane fără contract

23 apr. 2026, Articole / Reportaje
Amendă de 160.000 de lei pentru un restaurant, după ce au fost depistate trei persoane fără contract
Foto Unsplash

O amendă de 160.000 de lei a fost aplicată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila unui restaurant din municipiu, în urma depistării unor cazuri de muncă nedeclarată şi a altor nereguli, transmite Agerpres.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a sancționat un restaurant din municipiu în urma unui control efectuat în luna aprilie, în care au fost identificate mai multe nereguli.

Potrivit inspectorului-șef Liviu Arhire, trei persoane desfășurau activitate fără a avea încheiate contracte individuale de muncă înainte de începerea activității.

Muncă nedeclarată și sancțiuni suplimentare

„Această situaţie constituie muncă nedeclarată, faptă sancţionată conform prevederilor Codului muncii cu amendă de 120.000 de lei. Pentru celelalte neconformităţi constatate au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoarea totală de 16.000 de lei. Măsurile dispuse de inspectorii de muncă vizează atât intrarea în legalitate a angajatorului, cât şi prevenirea repetării unor astfel de abateri”, a declarat Liviu Arhire.

Obligațiile angajatorilor

Reprezentanții ITM reamintesc angajatorilor obligația de a încheia contracte individuale de muncă pentru toate persoanele care prestează activitate, înainte de începerea acesteia.

De asemenea, aceștia trebuie să transmită elementele contractuale în Registrul General de Evidență a Salariaților (REGES-Online), conform legislației în vigoare.

Articole / Reportaje
23 apr.
Șeful Carrefour: războiul din Iran ar putea avea un impact mai redus asupra inflației decât cel din Ucraina
Șeful Carrefour: războiul din Iran ar putea avea un impact mai redus asupra inflației decât cel din Ucraina
Articole / Reportaje
23 apr.
Cât economisești într-un an dacă plantezi fructe și legume acasă / O mini-grădină, fie în curte, fie pe balcon, poate reduce vizibil cheltuielile lunare
Cât economisești într-un an dacă plantezi fructe și legume acasă / O mini-grădină, fie în curte, fie pe balcon, poate reduce vizibil cheltuielile lunare
Articole / Reportaje
22 apr.
Maria Hoadrea, bunica din Țara Colibelor/ Povestea femeii care hrănește drumeții în Munții Cindrel
Maria Hoadrea, bunica din Țara Colibelor/ Povestea femeii care hrănește drumeții în Munții Cindrel
Articole / Reportaje
22 apr.
Obezitatea infantilă depășește subnutriția / Numărul copiilor obezi ar putea ajunge la 228 de milioane în următoarele decenii, depășind numărul celor subnutriți
Obezitatea infantilă depășește subnutriția / Numărul copiilor obezi ar putea ajunge la 228 de milioane în următoarele decenii, depășind numărul celor subnutriți
Articole / Reportaje
22 apr.
Consumatorii de carne de peşte din Grecia ar trebui să consume în special specii invazive, pentru a contribui la limitarea răspândirii acestora, care ameninţă fauna marină locală
Consumatorii de carne de peşte din Grecia ar trebui să consume în special specii invazive, pentru a contribui la limitarea răspândirii acestora, care ameninţă fauna marină locală