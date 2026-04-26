Legumele congelate sunt considerate o alternativă practică și sănătoasă în alimentația zilnică. Sunt accesibile, ușor de depozitat și, în multe cazuri, păstrează mai bine nutrienții decât produsele „proaspete” transportate pe distanțe lungi. Totuși, specialiștii avertizează că modul de preparare poate face diferența între un aliment nutritiv și unul mult mai sărac în vitamine.

O greșeală frecventă este fierberea legumelor congelate. Deși această metodă apare adesea pe ambalaj, experții spun că nu este cea mai potrivită. Motivul este simplu: o mare parte din nutrienți se pierde în apă în timpul procesului de gătire, notează Heute.at. În special vitaminele solubile în apă, cum este vitamina C, sunt afectate. Acestea se dizolvă în lichidul de fierbere și ajung, în final, să fie aruncate odată cu apa. Astfel, valoarea nutritivă a legumelor scade semnificativ, chiar dacă produsul în sine este de calitate.

Explicația specialiștilor

Explicația ține și de structura legumelor congelate. Procesul de înghețare produce cristale de gheață care afectează pereții celulari. Când legumele sunt apoi fierte, acești pereți devin și mai permeabili. În consecință, substanțele nutritive se eliberează mai rapid în apă.

Specialiștii recomandă metode alternative de preparare, care păstrează mai bine nutrienții. Printre acestea se numără sotarea în tigaie sau gătirea la aburi. Aceste tehnici reduc contactul direct cu apa și ajută la conservarea vitaminelor. În plus, ele pot îmbunătăți gustul și textura legumelor.

Pentru cei care preferă totuși fierberea, există o soluție de compromis. Apa în care au fost gătite legumele poate fi folosită ulterior la prepararea unei supe sau a unui sos. În acest fel, o parte dintre nutrienții pierduți sunt recuperați și nu ajung la scurgere.

Un alt aspect important este că legumele congelate nu trebuie decongelate înainte de preparare. Ele pot fi gătite direct, ceea ce ajută la menținerea texturii și a gustului. Decongelarea completă înainte de gătire poate duce la o consistență moale și la pierderea calităților organoleptice.

Așadar, legumele congelate rămân o opțiune sănătoasă, dar doar dacă sunt preparate corect. Fierberea, deși comodă, poate reduce semnificativ beneficiile nutriționale. Metodele alternative, precum gătirea la aburi sau în tigaie, oferă rezultate mai bune atât pentru sănătate, cât și pentru gust.