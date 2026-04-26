Parmezanul este unul dintre cele mai apreciate tipuri de brânză din bucătărie. Este folosit frecvent în paste, risotto sau salate, datorită gustului său intens. Totuși, modul în care este păstrat după deschidere face diferența între un produs proaspăt și unul compromis. Specialiștii atrag atenția că mulți consumatori fac o greșeală simplă, dar decisivă. Mai precis, după utilizare, parmezanul este adesea pus înapoi în ambalajul original sau învelit în folie alimentară. Această practică pare convenabilă, dar favorizează degradarea rapidă. Ambalajul inițial nu permite brânzei să „respire”, iar acest lucru creează un mediu umed. În astfel de condiții, mucegaiul apare mult mai repede, notează Heute.at.

Folia alimentară nu reprezintă o soluție mai bună. Deși protejează produsul, ea blochează circulația aerului. Astfel, parmezanul începe să „transpire”, ceea ce duce la modificări de miros și textură. În timp, brânza își pierde aroma caracteristică și poate deveni neplăcută la gust.

Metoda cea mai simplă

Specialiștii recomandă o metodă simplă și eficientă. Parmezanul trebuie învelit în hârtie de bucătărie, hârtie de copt sau hârtie specială pentru brânzeturi. Aceste materiale permit circulația aerului, dar protejează produsul de uscare excesivă. În acest fel, brânza își păstrează textura și aroma mai mult timp.

Locul de depozitare este la fel de important. Parmezanul nu trebuie ținut în cele mai reci zone ale frigiderului. Temperatura ideală este între 5 și 7 grade Celsius, iar compartimentul pentru legume este considerat potrivit. Acest mediu asigură un echilibru între umiditate și temperatură.

În condiții corecte de păstrare, parmezanul deschis poate rămâne proaspăt aproximativ trei săptămâni. Dacă este păstrat vidat, durata de viață poate ajunge chiar la trei luni. Diferența este dată de contactul cu aerul, care accelerează procesul de degradare.

Când apare mucegaiul

Un alt aspect important ține de apariția mucegaiului. În cazul bucăților de parmezan, zonele afectate pot fi îndepărtate prin tăiere. Este recomandată eliminarea unei porțiuni generoase din jurul zonei contaminate. În schimb, dacă parmezanul este deja ras, produsul trebuie aruncat complet, deoarece sporii se pot răspândi rapid.

Specialiștii subliniază că parmezanul este un produs maturat, care necesită condiții specifice. Nu tolerează excesul de umiditate, dar nici uscarea completă. De aceea, metoda de ambalare și locul de depozitare sunt esențiale pentru menținerea calității. Astfel, păstrarea corectă a parmezanului nu este complicată, dar necesită atenție la detalii. Evitarea ambalajelor etanșe și alegerea unui mediu potrivit pot prelungi semnificativ durata de viață a produsului. În aceste condiții, gustul autentic al acestei brânze rămâne intact mai mult timp.