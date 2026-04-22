Restaurant din Herăstrău, amendat cu 70.000 de lei pentru depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor

22 apr. 2026, HoReCa
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Un restaurant din zona Parcul Herăstrău a fost sancționat cu 70.000 de lei pentru depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor, a informat, miercuri, Poliția Locală a Municipiului București, citată de Agerpres.

Potrivit autorităților, nu este prima abatere. La începutul anului, același restaurant a mai primit două sancțiuni, în valoare totală de 5.000 de lei.

„Nu a învățat din primele două sancțiuni. Acum a primit-o pe a treia! Imaginile vorbesc de la sine! Bucăți de mobilier, mese și scaune rupte, ferestre vechi, geamuri sau paleți. Toate ca la bâlci, aruncate lângă containere deja pline până la refuz, în spatele clădirii, pe o suprafață întinsă, de 30-35 mp. Practic, curtea fusese transformată într-o magazie în aer liber. Ce mai, o priveliște care nu face cinste niciunui business! Nu mai vorbim de unul situat la intrarea în cel mai mare parc din București”, au transmis reprezentanții instituției pe Facebook.

Reprezentanții restaurantului au explicat că deșeurile urmau să fie ridicate de operatorul de salubritate. Autoritățile resping însă această justificare.

„Atunci când deșeurile se adună în cantități mari – mai ales că nu era vorba despre o renovare – nu este o simplă întârziere, ci o depozitare în toată regula”, se mai arată în comunicarea Poliției Locale.

