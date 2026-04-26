O descoperire recentă ar putea schimba modul în care este abordat tratamentul cancerului. Cercetătorii au identificat un mecanism esențial care permite celulelor tumorale să supraviețuiască și să se dezvolte. Mai surprinzător, acest proces depinde de o vitamină comună, prezentă în alimentația zilnică. Studiul, realizat de o echipă de la Universitatea din Lausanne, arată că vitamina B7, cunoscută și sub numele de biotină, joacă un rol crucial în metabolismul celulelor canceroase. În lipsa acestei vitamine, anumite tumori își pierd capacitatea de a se adapta și își încetinesc semnificativ creșterea, conform ScienceDaily.

Cercetătorii explică faptul că multe tipuri de cancer sunt dependente de glutamină, un nutrient esențial pentru producerea de energie și pentru multiplicarea celulară. Această dependență este considerată un punct slab. Totuși, unele celule tumorale reușesc să evite această limitare, folosind alte surse de energie.

Ce rol are biotina

Aici intervine rolul biotinei. Studiul arată că vitamina B7 funcționează ca un fel de „permis metabolic”. Ea permite activarea unei enzime importante, care ajută celulele să utilizeze alte resurse energetice, precum piruvatul. Astfel, tumorile pot continua să crească chiar și în condiții nefavorabile. În momentul în care această vitamină lipsește, mecanismul se blochează. Enzima responsabilă nu mai funcționează, iar celulele canceroase nu mai pot compensa lipsa glutaminei. Rezultatul este oprirea creșterii tumorale, ceea ce deschide noi perspective pentru tratamente viitoare.

Cercetarea aduce în prim-plan și rolul unei gene importante, numită FBXW7. Aceasta este frecvent implicată în diferite tipuri de cancer. Atunci când suferă mutații, capacitatea celulelor de a folosi alternative energetice scade și mai mult. Astfel, tumorile devin și mai vulnerabile în lipsa biotinei.

Eliminarea biotinei nu este soluția

Descoperirea ar putea explica de ce unele terapii existente nu funcționează întotdeauna. Tratamentul care vizează blocarea glutaminei poate fi ocolit de celulele canceroase prin aceste mecanisme alternative. Înțelegerea rolului biotinei ar putea ajuta la dezvoltarea unor strategii mai eficiente, care să țintească mai multe căi metabolice simultan.

Specialiștii subliniază că rezultatele nu înseamnă că eliminarea vitaminei B7 din dietă este o soluție. Biotina este esențială pentru funcționarea normală a organismului. În schimb, descoperirea ar putea sta la baza unor terapii controlate, care să vizeze selectiv metabolismul celulelor tumorale.

Studiul oferă o nouă perspectivă asupra modului în care cancerul se adaptează și supraviețuiește. Identificarea acestei vulnerabilități deschide drumul către tratamente mai precise și mai eficiente. Într-un domeniu în care fiecare progres contează, o vitamină obișnuită ar putea deveni cheia unor terapii inovatoare.

Biotina, nutrient important

Biotina este totuși un nutrient important pentru funcționarea organismului și se găsește în foarte multe alimente, atât de origine animală, cât și vegetală. Ficatul, fie că e de vită sau pui, este una dintre cele mai bogate surse. De asemenea, se găsește în ouă, în special în gălbenuș, somon sau carne de porc. Ouăle crude însă conțin avidină, care poate bloca absorbția biotinei.

Dintre nuci și semințe, cele mai bogate în biotină sunt migdalele, nucile și semințele de floarea-soarelui.

Dintre legume, cele mai bogate în biotină sunt broccoli, spanac, conopidă sau cartofi dulci. Nu au cantități uriașe, dar contribuie constant în dietă. De asemenea, fructele precum banane sau avocado conțin biotina.

Biotina este produsă parțial și de bacteriile din intestin, dar nu suficient cât să acopere complet necesarul, deci alimentația rămâne esențială.