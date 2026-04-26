Tot mai multe obiceiuri alimentare moderne pot afecta echilibrul hormonal, chiar și atunci când nu duc la creștere în greutate. Medicii atrag atenția că nu doar cantitatea de mâncare contează, ci și tiparele alimentare adoptate pe termen lung.

Medicul endocrinolog Vlad Rădulescu, invitat în emisiunea Fântâna de sănătate realizată la G4Food de nutriținista Tania Fântână, a explicat care sunt cele mai frecvente greșeli care pot perturba funcționarea sistemului endocrin.

Unul dintre cele mai nocive tipare alimentare este dieta vestică, bazată pe alimente ultraprocesate și consum rapid. Potrivit medicului, efectele negative pot apărea chiar și în absența modificărilor de greutate. „Există un studiu recent, realizat la Copenhaga, în care participanții au consumat timp de trei săptămâni alimente ultraprocesate. Deși nu au luat în greutate, din punct de vedere hormonal și inflamator organismul lor reacționa ca după o dietă dezechilibrată pe termen lung”, explică specialistul.

În acest context, medicul recomandă orientarea către dieta mediteraneană, bazată pe alimente proaspete și grăsimi sănătoase.

Mâncatul pe fugă și lipsa atenției la masă

Un alt obicei frecvent este consumul rapid al alimentelor, fără atenție la procesul digestiv. Acest comportament poate duce la disconfort și probleme digestive. „Mulți spun că se balonează sau că au intoleranțe, dar nu își pun întrebarea dacă mestecă suficient sau dacă acordă timp mesei”, subliniază medicul.

Specialiștii recomandă mese lente și conștiente, ca parte a unui stil de viață echilibrat.

- articolul continuă mai jos -

Dietele restrictive și efectul „yo-yo”

Un alt tipar periculos este alternanța între diete restrictive și episoade de alimentație excesivă. Acest ciclu poate avea consecințe serioase asupra sistemului hormonal. „Din punct de vedere hormonal, acest tipar înseamnă fluctuații constante. Sunt hormoni foarte sensibili, mai ales cei implicați în reproducere”, explică medicul.

În cazul restricțiilor calorice severe, organismul poate opri temporar anumite funcții, inclusiv pe cele reproductive. „Primul ax care este afectat este cel reproductiv, iar multe femei ajung să se confrunte cu amenoree hipotalamică”, avertizează specialistul.

Pericolul trendurilor alimentare

Adoptarea trendurilor alimentare fără o bază științifică solidă este un alt factor de risc. Un exemplu este consumul excesiv de smoothie-uri în scop de „detox”. „Se ajunge la situații în care oamenii consumă mai multe smoothie-uri pe zi, cu un aport caloric ridicat și un indice glicemic mare”, explică medicul. Aceste obiceiuri pot duce la fluctuații bruște ale glicemiei și insulinei, urmate de scăderi rapide ale energiei. „După o creștere mare, glicemia scade sub nivelul normal, iar organismul reacționează prin hormoni de contrareglare, inclusiv cortizol”, adaugă specialistul.

Cortizolul, un hormon adesea înțeles greșit

Deși este frecvent asociat cu stresul, cortizolul nu este în mod exclusiv un hormon „negativ”. „Cortizolul crește și în situații pozitive, de exemplu atunci când câștigăm la loto”, explică medicul, subliniind rolul său în reglarea organismului.

Specialiștii atrag atenția că dezechilibrele hormonale pot fi prevenite printr-un stil de viață echilibrat și prin evitarea extremelor alimentare. Adoptarea unor obiceiuri sănătoase, precum consumul de alimente proaspete, mesele regulate și evitarea dietelor restrictive, poate contribui la menținerea unui sistem endocrin funcțional și la prevenirea problemelor pe termen lung.