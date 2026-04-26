O captură spectaculoasă a atras atenția biologilor marini și a pescarilor din Statele Unite: un homar extrem de rar, cu corpul împărțit perfect în două culori distincte, a fost prins în largul coastelor din Massachusetts. Homarul, descoperit de echipajul unei ambarcațiuni de pescuit din zona Cape Cod, are o caracteristică excepțională. O jumătate a corpului este portocalie, iar cealaltă este neagră.

Specialiștii spun că un astfel de exemplar apare, statistic, doar o dată la 50 de milioane de homari, notează upi.com.

O anomalie genetică extrem de rară

Experții spun că această colorare neobișnuită este rezultatul unei anomalii genetice rare. În unele cazuri, fenomenul apare atunci când doi zigoti se contopesc și formează un singur organism cu două seturi diferite de gene.

Biologii mai iau în calcul și posibilitatea unei forme de mozaicism genetic sau chiar a unui fenomen numit gynandromorfism, în care animalul poate avea caracteristici atât masculine, cât și feminine.

Cert este că acest tip de homar este considerat o raritate biologică.

Captura a fost făcută de pescari locali

Exemplarul a fost prins de echipajul vasului de pescuit F/V Timothy Michael, iar descoperirea a fost anunțată de compania Wellfleet Shellfish Company. Reprezentanții companiei au descris momentul drept unul special pentru comunitatea de pescari. Ei spun că astfel de descoperiri arată cât de spectaculoasă și imprevizibilă poate fi viața marină.

Deși homarii sunt, în mod normal, capturați pentru consum, acest exemplar va fi cruțat. Compania a anunțat că homarul va fi donat către Woods Hole Science Aquarium, unde va putea fi văzut de public.

Până la redeschiderea acvariului, animalul este îngrijit de specialiștii de la National Oceanic and Atmospheric Administration, în colaborare cu laboratorul biologic marin din Woods Hole.

De ce este atât de special

Homarii pot avea uneori culori neobișnuite – albastru, galben, alb sau chiar translucid. Însă exemplarele „split-colored”, împărțite perfect în două culori, sunt printre cele mai rare. Distribuția culorilor pe acest exemplar este aproape simetrică, ceea ce îl face și mai spectaculos.

Pe lângă corpul împărțit cromatic, și cleștii și antenele prezintă diferențe vizibile de pigmentare.

Cazul a stârnit interes nu doar în rândul biologilor, ci și al publicului larg. Astfel de descoperiri ajută la promovarea conservării ecosistemelor marine și la conștientizarea biodiversității oceanice.

Pentru public, va deveni o ocazie rară de a vedea de aproape unul dintre cele mai neobișnuite exemplare marine descoperite în ultimii ani.