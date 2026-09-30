Cronicari Digitali deschid în premieră pentru România o serie specială dedicată promovării regionalismelor prin intermediul proiectului gastronomic Amintiri Gustoase 2026. Inițiativa își propune să aducă graiurile locale mai aproape de tinerele generații, folosind gastronomia ca punțe de înțelegere și cunoaștere a culturii regionale, anunță Amintiri Gustoase într-un comunicat trimis redacției G4Food.

Proiectul debutează cu o selecție de zece regionalisme bănățene disponibile pe Audiodexa.ro, singurul dicționar enciclopedic audio în limba română, precum și la Radio România Cultural.

„Harta sonoră a Banatului” pe Audiodexa.ro

Reunite sub denumirea „Harta sonoră a Banatului”, cuvintele folosite în bucătărie pot fi descoperite și ascultate gratuit pe Audiodexa.ro. În total, selecția va cuprinde 20 de regionalisme explicate de etnologul Otilia Hedeșan.

Prin intermediul textelor și al înregistrărilor audio, publicul poate afla ce reprezintă sau ce mâncăruri se pregătesc din:

Crump (cartof),

Ludaie (dovleac),

Crofnă (gogoașă tradițională),

Păsula slăită.

Pronunția și explicațiile sunt lecturate, prelucrate și editate de Ciprian-Ioan Filip, jurnalist și producător audio cu o experiență de peste 25 de ani, implicat voluntar în proiect.

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Rețete în grai bănățean la Radio România Cultural

În paralel, Cronicari Digitali continuă promovarea graiului local prin emisiunea „Orașul vorbește” de la Radio România Cultural. Ascultătorii vor putea urmări zece rețete tradiționale culese de Ștefania Bijan (cunoscută ca Fana lu’ Pascu din Cornereva, Banatul Montan), povestite chiar în graiul locului.

Gătite cu unități de măsură tradiționale, precum „o mână de făină”, „un șol de smântână” sau „un aluat frământat în vailing și acoperit cu un masai”, rețetele includ preparate specifice cum ar fi chisalița, balmăjul, morândăul sau „plașinț’ pe pătură”. Emisiunile evocă și momentele din an legate de aceste bucate: primăvara la cașul de oaie, vara la coptul prunelor sau iarna la tăiatul porcului.

Banatul, Regiune Gastronomică Europeană în 2026

Proiectul face parte din inițiativa mai amplă „FR.ON.TEM – Monografie digitală: Hrană, Cultură, Comunități – Banatul este fruntea!”, derulată de Cronicari Digitali și Asociația Human Made Art (prin platforma Amintiri Gustoase) și cofinanțată de AFCN.

„În 2026, Cronicari Digitali dedică proiectul Amintiri Gustoase Regiunii Gastronomice Europene Banat. Iar „Banatul este fruntea!” își propune ca prin evenimente, dicționar audio, parteneriate și o carte de bucate să ducă vestea diversității gastronomice bănățene și a aportului minorităților etnice la una dintre cele mai interesante povești culinare românești”, a declarat Silvia Teodorescu, coordonator Cronicari Digitali.

Cele 20 de regionalisme și cele 10 rețete povestite vor fi reunite în volumul Amintiri Gustoase „Banatul e fruntea în bucate!”, a cărui lansare este programată pentru luna octombrie 2026.