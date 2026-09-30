Sandvișul cubanez împarte Florida în două / Tampa și Miami își dispută originea celebrului preparat / Salamul și pâinea sunt miza unei rivalități vechi

30 sept. 2026, Călătorii Culinare
Sandvișul cubanez împarte Florida în două / Tampa și Miami își dispută originea celebrului preparat / Salamul și pâinea sunt miza unei rivalități vechi
Sursa foto: CNN
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Cuprins
  1. Sandvișul cubanez își are originile în Cuba
  2. Muncitorii din fabricile de trabucuri l-au dus la Tampa
  3. De ce Tampa pune salam, iar Miami nu
  4. O brutărie din Tampa produce peste 20.000 de pâini pe zi
  5. Miami a transformat preparatul într-un simbol al orașului
  6. În Cuba, preparatul americanizat aproape că nu mai există

Două orașe din Florida, Tampa și Miami, împart o rivalitate gastronomică veche. Ambele orașe revendică sandvișul cubanez, preparatul cu carne de porc, șuncă, brânză, murături și muștar devenit emblematic pentru bucătăria cubano-americană, relatează CNN.

Istoricii spun însă că povestea începe înainte ca vreunul dintre cele două orașe să-l revendice. Primele versiuni ale sandvișului au apărut în Cuba, iar migrația cubanezilor către Statele Unite l-a transformat treptat în preparatul cunoscut astăzi.

Sandvișul cubanez își are originile în Cuba

Autorii volumului „The Cuban Sandwich: A History in Layers”, Andrew T. Huse, Bárbara C. Cruz și Jeff Houck, au cercetat documente și reclame vechi pentru a reconstitui istoria preparatului. „Sandvișul cubanez își are absolut originile în Cuba”, afirmă Bárbara Cruz, profesoară la University of South Florida. Primele versiuni semănau cu bocadillo-ul spaniol, realizat din pâine, brânză și carnea disponibilă.

Spre sfârșitul secolului al XIX-lea a apărut ceea ce cubanezii numeau „mixto”, adică un sandviș „amestecat„, care putea conține mai multe tipuri de carne. Cercetătorii au descoperit reclame ale brutăriilor din Havana care ofereau astfel de sandvișuri.

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Muncitorii din fabricile de trabucuri l-au dus la Tampa

Primul mare val de cubanezi ajuns în Florida s-a stabilit la Key West începând din jurul anului 1868. Câteva decenii mai târziu, industria trabucurilor avea să schimbe și Tampa.

În 1885, producătorul spaniol de trabucuri Vicente Martinez Ybor și-a mutat operațiunile de la Key West la Tampa. Odată cu fabricile au venit numeroși muncitori cubanezi și, împreună cu ei, preparatele pe care le cunoșteau de acasă. Sandvișul s-a potrivit perfect cu ritmul fabricilor. Era ieftin, ușor de transportat și putea fi mâncat direct la bancul de lucru. Muncitorii erau plătiți în funcție de numărul trabucurilor realizate, astfel încât o masă care nu necesita o pauză lungă era ideală.

De ce Tampa pune salam, iar Miami nu

În Tampa, preparatul a absorbit influențele diferitelor comunități care trăiau în Ybor City. Cubanezii au adus carnea de porc friptă, spaniolii șunca, iar imigranții italieni au contribuit cu salamul Genoa. De aici vine una dintre cele mai aprinse controverse culinare dintre cele două orașe. Un sandviș cubanez tradițional din Tampa conține salam, în timp ce versiunea din Miami îl exclude aproape întotdeauna. Restul ingredientelor sunt mai apropiate: pâine cubaneză, carne de porc, șuncă, brânză elvețiană, murături și muștar. Preparatul este apoi încălzit sau presat, astfel încât pâinea să devină crocantă, iar brânza să se topească.

Pentru cunoscători, salamul primește cea mai mare atenție, dar Jeff Houck spune că diferența esențială dintre Tampa și Miami este alta: pâinea. În Tampa, aceasta are o crustă crocantă, dar interiorul rămâne moale. Pâinea folosită în Miami are o crustă mai fragilă, asemănată de Houck cu coaja unui ou, ceea ce explică și obiceiul de a presa puternic sandvișul.

Diferența ar putea fi legată chiar de istoria migrației. Miami a primit marele val de cubanezi mult mai târziu, după venirea la putere a lui Fidel Castro, în 1959. Rețeta pâinii din Miami ar putea păstra astfel o legătură mai recentă cu cea preparată în Cuba.

O brutărie din Tampa produce peste 20.000 de pâini pe zi

Tampa are și un nume aproape inseparabil de această poveste: La Segunda Bakery. Brutăria funcționează din 1915 și este administrată de patru generații ale familiei Moré. La Segunda produce peste 20.000 de pâini zilnic, vândute atât în Tampa, cât și în alte regiuni. O tradiție păstrată de peste un secol presupune așezarea unei frunze de palmier deasupra fiecărei pâini înainte de coacere.

Restaurantele tradiționale din Tampa, inclusiv celebrul Columbia Restaurant din Ybor City, folosesc pâinea produsă de La Segunda pentru sandvișurile lor cubaneze. Columbia, deschis în 1905, este considerat cel mai vechi restaurant din Florida.

Miami a transformat preparatul într-un simbol al orașului

Miami a primit cele mai mari valuri de imigranți cubanezi după 1959 și în deceniile următoare. Odată cu dezvoltarea comunității din sudul Floridei, sandvișul cubanez a devenit unul dintre simbolurile culinare ale orașului. Chef Michelle Bernstein, născută și crescută în Miami, spune că preparatul este parte din identitatea locală. În copilărie, mama sa îi cumpăra un sandviș cubanez și un milkshake de banane în timp ce făcea cumpărături la o piață cubaneză.

Astăzi, restaurante precum Versailles din Little Havana, deschis în 1971, au transformat sandvișul într-o atracție pentru localnici și turiști. Miami a contribuit astfel decisiv la popularizarea internațională a preparatului. Sandvișul cubanez a depășit de mult granițele Floridei. CNN notează că poate fi găsit astăzi în restaurante din Toronto, Helsinki, Guam sau chiar Ulaanbaatar, capitala Mongoliei.

La International Cuban Sandwich Festival din Tampa, un restaurant din Seul, Coreea de Sud, a câștigat de două ori votul publicului după ce a adăugat kimchi propriei versiuni.

Și restaurantele din Florida experimentează. Café La Trova din Miami a înlocuit la un moment dat sandvișul din meniu cu o empanada inspirată de acesta, umplută cu ingredientele clasice și servită cu aioli de muștar. Localul vinde aproximativ 400 de astfel de empanadas pe zi.

În Cuba, preparatul americanizat aproape că nu mai există

Există și un paradox în întreaga poveste. Deși preparatul își are rădăcinile pe insulă, versiunea care a devenit celebră în Statele Unite nu mai este întâlnită astăzi în Cuba în aceeași formă. Bárbara Cruz explică acest lucru prin lipsurile de resurse de pe insulă. Sandvișul cubanez modern a continuat, în schimb, să evolueze în diaspora și să devină un simbol al comunităților cubaneze din Florida.

Rivalitatea dintre Tampa și Miami rămâne, așadar, greu de stins. Cercetările istorice indică originile cubaneze ale preparatului, Tampa pare să fi fost locul unde acesta a căpătat forma devenită celebră, iar Miami a avut un rol uriaș în transformarea lui într-un simbol gastronomic internațional.

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