Mănânci câte smochine vrei, plătești doar ce iei acasă. Livada de lângă Buzău unde vizitatorii își culeg singuri fructele

La Buzău, singura livadă de smochini din țară și-a deschis porțile pentru vizitatori. Smochinele s-au copt mai devreme anul acesta, pe fondul condițiilor climatice favorabile, iar cei care ajung în livadă își pot culege singuri fructele direct din pomi.

Oaspeții pot gusta smochine pe săturate în timpul vizitei și plătesc doar pentru fructele pe care aleg să le ia acasă. În acest sezon, un kilogram costă 30 de lei, iar livada va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii septembrie.

Smochinele s-au copt mai devreme anul acesta

Recolta a început mai devreme decât în alți ani, datorită condițiilor climatice extrem de favorabile. Astfel, primii clienți au ajuns deja în livada exotică de lângă Buzău pentru a culege smochine, fie pentru a le consuma proaspete, fie pentru a le transforma în conserve aromate.

Proprietarul livezii, Valentin Badea, a ales să ofere vizitatorilor o experiență diferită: aceștia intră în livadă și își culeg singuri fructele.

„Aici avem o regulă: nu avem costuri la intrarea în livadă. Omul vine și primește de la noi un recipient în care culege singur fructele. Intră în livadă și poate să stea oricât, mănâncă cât dorește, iar singura condiție e să cumpere minimum un kilogram”, a spus proprietarul livezii, potrivit Antena 3 CNN.

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Cât costă un kilogram de smochine

În livada lui Valentin Badea, un kilogram de smochine costă 30 de lei, același preț ca anul trecut. Proprietarul spune că fructele sunt mai ieftine decât cele care ajung în supermarketuri, în special cele din import.

„Sunt fructe sănătoase, sunt fructe de o dimensiune mai mică decât cea găsită în comerț, la fructele din import, undeva la 30 de grame bucata. Suntem la 60% din prețul din supermarketuri”, a explicat acesta.

Vizitatorii sunt așteptați în livada de lângă Buzău până la sfârșitul lunii septembrie, perioadă în care pot culege singuri smochinele coapte și le pot savura direct din pom.