Brazilia este la un pas de a pierde accesul la piața Uniunii Europene pentru carnea de vită. Începând cu 3 septembrie 2026, exporturile ar urma să fie blocate deoarece autoritățile braziliene nu au reușit să demonstreze că animalele destinate pieței europene au fost crescute pe întreg parcursul vieții cu respectarea regulilor UE privind utilizarea anumitor antimicrobiene.

Miza este importantă pentru industria braziliană: numai în prima jumătate a acestui an, Brazilia a exportat către Uniunea Europeană aproximativ 63.700 de tone de carne de vită, cu 10% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025.

Brazilia a avut 3 ani pentru a demonstra conformitatea

Problemele nu sunt noi. Regulamentul european adoptat în 2023 a introdus cerințe mai stricte pentru produsele de origine animală provenite din țări din afara UE și a acordat statelor exportatoare o perioadă de tranziție pentru a demonstra că respectă noile reguli.

Brazilia a avut la dispoziție aproximativ trei ani pentru a pune la punct sistemele necesare de control și trasabilitate. Până la sfârșitul lunii august însă, Bruxelles-ul nu primise suficiente dovezi pentru a confirma conformitatea în cazul bovinelor.

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Unul dintre cele mai dificile aspecte este tocmai trasabilitatea tratamentelor administrate animalelor pe întreaga durată a vieții acestora.

Bovinele pentru carne sunt sacrificate, de regulă, la aproximativ doi ani. Prin urmare, autoritățile braziliene trebuie să poată demonstra că, din momentul creșterii și până la sacrificare, animalele destinate exportului în UE nu au fost tratate cu substanțe interzise de legislația europeană sau cu antimicrobiene considerate „de rezervă” pentru tratamentul unor infecții la oameni.

Dacă acest lucru nu poate fi demonstrat, carnea provenită de la respectivele animale nu poate intra pe piața europeană.

Bruxelles-ul consideră puțin probabilă evitarea interdicției

Potrivit informațiilor transmise de Comisia Europeană, până în ultima săptămână din august Brazilia nu furnizase suficiente dovezi pentru a îndeplini cerințele.

În aceste condiții, Bruxelles-ul consideră foarte puțin probabil ca autoritățile braziliene să poată rezolva problema înainte de termenul-limită de 3 septembrie.

Totuși, interdicția nu este însă una permanentă. Accesul poate fi redeschis după ce deficiențele identificate în sistemele braziliene de control sunt remediate, iar Brazilia furnizează garanțiile solicitate de Uniunea Europeană.

UE a identificat anterior, în urma mai multor audituri, probleme în sistemele de control și trasabilitate ale Braziliei.

Miza comercială: 63.700 de tone de carne de vită!

Pentru Brazilia, pierderea pieței europene nu este deloc neglijabilă.

Conform datelor Asociației Braziliene a Industriilor Exportatoare de Carne (Abiec), în primele șase luni din 2026 au ajuns în UE aproximativ 63.700 de tone de carne de vită braziliană, cu circa 10% peste volumul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit agrarheute.com

Creșterea exporturilor arată cât de importantă este piața europeană pentru producătorii brazilieni și explică presiunea exercitată în această perioadă asupra autorităților de la Brasilia pentru rezolvarea problemei.

Pentru Bruxelles, însă, accesul pe piața europeană este condiționat de respectarea acelorași standarde sanitare și veterinare aplicate producătorilor europeni.

Puiul și mierea au încă o șansă

Situația nu este la fel de complicată pentru toate produsele braziliene.

În cazul cărnii de pasăre și al mierii, Brazilia a transmis Comisiei Europene dovezi privind măsurile adoptate pentru a demonstra conformitatea cu noile cerințe.

O echipă de experți ai Comisiei Europene, din cadrul Direcției Generale pentru Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE), urma să verifice la fața locului, la sfârșitul lunii august, dacă sistemele braziliene oferă garanțiile necesare.

Este o cursă contra cronometru înainte de 3 septembrie. Pentru ca accesul pe piața europeană să fie menținut sau acordat în cazul acestor produse, este necesară și aprobarea Comitetului permanent pentru plante, animale, alimente și hrană pentru animale (SCoPAFF).

Regulile UE

În centrul disputei se află combaterea rezistenței antimicrobiene.

Uniunea Europeană a introdus reguli care limitează utilizarea anumitor antimicrobiene în zootehnie, inclusiv a unor substanțe considerate importante pentru tratarea infecțiilor la oameni.

Regulile europene nu se aplică doar fermierilor din statele membre. Produsele importate trebuie să respecte, la rândul lor, cerințele stabilite de UE.

Prin urmare, problema Braziliei nu este reprezentată de un tarif vamal și nici de o sancțiune comercială propriu-zisă. Este vorba despre condițiile sanitare și veterinare pe care un stat exportator trebuie să le îndeplinească pentru a avea acces pe piața comunitară.