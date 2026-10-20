VIDEO | Chef Daniel Dobre: „Educația alimentară începe acasă” / Elevii din București și din 11 județe vor învăța să mănânce sănătos și să reducă risipa alimentară

20 oct. 2026, Nutriție
Foto: Facebook
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Cuprins
  1. Chef Daniel Dobre: „Educația alimentară începe acasă”
  2. Cum pot fi învățați copiii să aprecieze gustul alimentelor
  3. Alimentație echilibrată, hidratare și mișcare

Elevii de clasa a III-a din București și din alte 11 județe vor participa, începând din luna noiembrie, la activități de educație alimentară, prin care vor învăța să recunoască gustul produselor proaspete, să adopte o alimentație echilibrată și să reducă risipa alimentară. Programul este derulat de Asociația Sărbătoarea Gustului, cu finanțarea Fundației Auchan.

Programul educațional „Stil de viață sănătos, o alimentație diversificată și o atitudine eco-responsabilă” a fost lansat luni, 19 octombrie, la Școala Centrală din București. Inițiativa urmărește să îi familiarizeze pe copii cu principiile alimentației echilibrate și cu obiceiurile prin care pot contribui la protejarea mediului.

Activitățile vor include demonstrații practice, prin care elevii vor descoperi diferențele dintre produsele proaspete și cele procesate, vor învăța să aprecieze gustul alimentelor și vor afla cum pot limita risipa. Programul își propune, de asemenea, să le ofere copiilor o primă perspectivă asupra meseriei de bucătar.

Chef Daniel Dobre: „Educația alimentară începe acasă”

Chef Daniel Dobre, președintele ONG-ului Sărbătoarea Gustului, spune că formarea obiceiurilor alimentare începe în familie, în primii ani de viață, și trebuie continuată la școală.

„Educația începe acasă. Primii ani sunt ani cruciali, mai ales primii trei ani”, a declarat acesta pentru G4Food.

În opinia sa, școala poate contribui la formarea unor alegeri alimentare mai bune prin activități concrete, care îi ajută pe copii să înțeleagă ce mănâncă și cum sunt obținute alimentele.

Chef Daniel Dobre atrage atenția că este important ca elevii să facă diferența dintre un produs în forma sa naturală și unul care a trecut prin mai multe etape de procesare. În locul unor explicații exclusiv teoretice, copiii pot învăța prin observare, miros, atingere și degustare.

Cum pot fi învățați copiii să aprecieze gustul alimentelor

Unul dintre obiectivele educației alimentare este dezvoltarea capacității copiilor de a recunoaște caracteristicile alimentelor folosindu-și toate cele cinci simțuri.

De exemplu, în cazul unui măr, elevii pot observa culoarea, îi pot simți textura, îi pot recunoaște mirosul și pot descoperi gustul prin degustare. Astfel, experiența directă îi ajută să înțeleagă mai bine prospețimea și proprietățile alimentului.

Chef Daniel Dobre consideră că apropierea copiilor de ingredientele de bază și de preparatele făcute acasă poate contribui la formarea unor obiceiuri alimentare mai echilibrate.

„Să încercăm să gustăm cât mai mult posibil tot ce este gătit acasă”, este unul dintre sfaturile sale.

Bucătarul a explicat și cum poate fi folosită o salată pentru a-i familiariza pe copii cu ingredientele și cu rolul lor într-un preparat. Gustând separat uleiul, oțetul și sarea, apoi observând cum se schimbă gustul atunci când acestea sunt combinate, copiii pot înțelege mai ușor cum se construiește gustul unui aliment.

Potrivit acestuia, explicarea ingredientelor și a modului de preparare îi poate ajuta pe cei mici să devină mai atenți la ceea ce consumă.

Alimentație echilibrată, hidratare și mișcare

Programul pune accent și pe obiceiurile zilnice care contribuie la menținerea sănătății. Pe lângă diversitatea alimentară, copiii vor fi încurajați să acorde atenție hidratării și activității fizice.

Inițiativa abordează și responsabilitatea față de mediu, prin familiarizarea elevilor cu reducerea risipei alimentare și cu aprecierea produselor locale.

Prin activitățile practice, organizatorii urmăresc să transforme educația alimentară într-o experiență accesibilă copiilor, pe care aceștia să o poată aplica ulterior în familie și în viața de zi cu zi.

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