Furt neobișnuit într-un restaurant din Veneția. Hoțul a ignorat vinurile scumpe și a furat ingredientele pentru Spritz

15 oct. 2026, HoReCa
Furt neobișnuit într-un restaurant din Veneția. Hoțul a ignorat vinurile scumpe și a furat ingredientele pentru Spritz
foto: carabinieri.it
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Cuprins
  1. Pagube de aproximativ 1.000 de euro
  2. Restaurantul a fost spart de patru ori în trei luni

Un restaurant din Veneția a fost spart de un hoț care a ignorat sticlele de vin și băuturile spirtoase scumpe, preferând să plece cu ingredientele necesare pentru prepararea celebrului cocktail italian Spritz. Pagubele totale sunt estimate la aproximativ 1.000 de euro, iar localul a fost ținta a patru spargeri în ultimele trei luni.

Furtul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, când un individ a forțat ușa de la intrare a restaurantului Orient Experience din Veneția, potrivit presei italiene, citată de Mediafax Spania.

Odată ajuns în interior, acesta a ales să fure băuturi folosite la prepararea cocktailului Spritz, unul dintre cele mai populare aperitive din Italia.

Potrivit publicației locale Il Gazzettino, hoțul a luat zece pachete cu băuturi, printre care sticle de Aperol, Campari și Select. Acestea sunt folosite pentru prepararea unor variante ale cocktailului italian, servit de regulă cu prosecco și apă minerală carbogazoasă.

Pagube de aproximativ 1.000 de euro

Valoarea băuturilor furate nu reprezintă singura pagubă provocată restaurantului. Proprietarul va trebui să suporte și costurile reparațiilor, după ce hoțul a forțat ușa de la intrare.

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„Din fericire, nu a spart geamuri sau altceva, dar tot va trebui să înlocuiesc ușa de la intrare”, a declarat proprietarul pentru Il Gazzettino.

Pagubele totale sunt estimate la aproximativ 1.000 de euro.

Restaurantul a fost spart de patru ori în trei luni

Incidentul este al patrulea de acest fel înregistrat la restaurant în ultimele trei luni. Spargerile repetate i-au determinat pe proprietari să lucreze la îmbunătățirea sistemului de supraveghere video, în speranța că imaginile vor ajuta la identificarea autorilor.

Polițiștii urmează să verifice împrejurările în care s-a produs furtul și să stabilească identitatea persoanei responsabile.

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