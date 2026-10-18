FOTO | Tai ciuperca sau o scoți întreagă din pământ? / Cum se culeg și se păstrează corect ciupercile de pădure / Florin Bustan explică de ce coșul de nuiele este cea mai bună alegere

18 oct. 2026, FoodLife
FOTO | Tai ciuperca sau o scoți întreagă din pământ? / Cum se culeg și se păstrează corect ciupercile de pădure / Florin Bustan explică de ce coșul de nuiele este cea mai bună alegere
Galerie Foto 10
Sursa foto: Facebook/Florin Bustan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Ciuperca se scoate din pământ întreagă
  2. Punga de plastic nu este potrivită pentru transport
  3. La frigider, doar câteva zile
  4. De ce putem cultiva champignon și Pleurotus, dar nu și hribi

Cuțit sau răsucire? Pungă de plastic sau coș? Și cât timp pot rămâne ciupercile proaspete în frigider? Florin Bustan, un pasionat de ciuperci, explică modul în care procedează la cules și de ce păstrarea întregului exemplar poate fi importantă inclusiv pentru identificarea corectă a speciei.

Una dintre ideile contestate chiar între culegători este că orice ciupercă trebuie obligatoriu tăiată de la bază pentru a proteja miceliul.

Ciuperca se scoate din pământ întreagă

Partea pe care o numim în mod obișnuit „ciupercă” este corpul fructifer. Miceliul, rețeaua principală a organismului, se află în substrat. Bustan recomandă extragerea atentă a exemplarului printr-o mișcare de răsucire și acoperirea ulterioră a locului cu frunze, humus sau materialul existent în jur. Motivul nu ține numai de cules, ci și de identificare. Baza piciorului poate conține elemente esențiale pentru determinarea speciei. Dacă aceasta rămâne în pământ, culegătorul poate pierde un indiciu important. „Trebuie să iei cu totul ciuperca pentru că, la multe, unul dintre semnele de identificare îl ai la baza cozii”, explică Bustan.

În cazul unor specii, prezența sau absența unei volve (structură în formă de cupă sau săculeț aflată la baza piciorului unei ciuperci, provenită din rămășițele vălului universal, n.r.) la bază poate fi una dintre caracteristicile importante de diferențiere. Tocmai de aceea, spune el, simpla recoltare a pălăriei poate face identificarea mult mai dificilă.

Punga de plastic nu este potrivită pentru transport

Pentru transport, recomandarea lui este coșul de nuiele. Într-o pungă, ciupercile se înghesuie, se rup și păstrează umezeala. Având un conținut ridicat de apă, se pot degrada repede. Coșul în schimb permite circulația aerului și împiedică presarea exemplarelor unele peste altele.

Mai există și un avantaj foarte practic. Ciupercile culese din pădure pot adăposti numeroase insecte mici. Într-un coș deschis, o parte dintre acestea pot ieși în timpul drumului spre casă.

La frigider, doar câteva zile

Ciupercile sunt produse foarte perisabile, iar durata de păstrare diferă de la o specie la alta și în funcție de starea exemplarului. Bustan indică, orientativ, una până la două-trei zile pentru ciupercile proaspete păstrate la frigider. Dacă urmează să fie deshidratate, recomandă ca acestea să fie curățate, tăiate și puse la uscat cât mai curând, în loc să fie ținute mai multe zile la rece.

Un exemplar tânăr și curat se păstrează diferit de unul deja atacat de larve sau aflat într-un stadiu avansat de maturitate. ciuoerci

De ce putem cultiva champignon și Pleurotus, dar nu și hribi

Discuția despre cules duce și la o altă întrebare: dacă hribii sunt atât de căutați, de ce nu îi cultivăm pur și simplu? Bustan explică diferența dintre ciupercile saprofite, care se dezvoltă pe materie organică, și cele micorizante, care trăiesc în asociere cu rădăcinile anumitor plante.

Champignonul și Pleurotus pot fi cultivate pe substraturi controlate, precum compostul sau paiele. În cazul ciupercilor micorizante, relația cu arborele și solul face reproducerea condițiilor naturale mult mai dificilă.

Un exemplu cunoscut este cultivarea trufelor prin plantarea unor puieți ale căror rădăcini au fost inoculate cu miceliu. Chiar și atunci, rezultatul depinde de sol și de instalarea cu succes a simbiozei. Pentru ciupercile de pădure rămâne, așadar, important întregul traseu: identificarea corectă, recoltarea atentă, transportul aerisit și consumul cât mai rapid după cules.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

FoodLife
13 oct.
VIDEO | Alimentul preferat de comediantul Mircea Bravo care se găsește foarte rar în Cluj: „Mi-aș umple un beci”
VIDEO | Alimentul preferat de comediantul Mircea Bravo care se găsește foarte rar în Cluj: „Mi-aș umple un beci”
FoodLife
12 oct.
„Pepenele suspendat”, soluția găsită de micii producători din Italia după amenzi de până la 5.000 de euro / O tradiție din Puglia a ajuns în centrul unei dispute
„Pepenele suspendat”, soluția găsită de micii producători din Italia după amenzi de până la 5.000 de euro / O tradiție din Puglia a ajuns în centrul unei dispute
FoodLife
11 oct.
Nucile se pot strica mai repede decât crezi / Cum recunoști semnele că sunt râncezite și unde trebuie păstrate pentru a rezista mai mult
Nucile se pot strica mai repede decât crezi / Cum recunoști semnele că sunt râncezite și unde trebuie păstrate pentru a rezista mai mult
FoodLife
11 oct.
Uleiul de gătit poate râncezi fără să-ți dai seama / Mirosul, gustul și aspectul se schimbă atunci când nu mai este bun / Cum îl păstrezi corect
Uleiul de gătit poate râncezi fără să-ți dai seama / Mirosul, gustul și aspectul se schimbă atunci când nu mai este bun / Cum îl păstrezi corect
FoodLife
11 oct.
VIDEO | Au construit o casă în interiorul unei sere uriașe. Cum trăiește o familie din Norvegia înconjurată de fructe și legume: „Putem vedea și stelele prin tavanul de sticlă”
VIDEO | Au construit o casă în interiorul unei sere uriașe. Cum trăiește o familie din Norvegia înconjurată de fructe și legume: „Putem vedea și stelele prin tavanul de sticlă”
Recomandări
Mediafax
Rețetele de familie, modul de a PĂSTRA VIE amintirea celor dragi. Cum ne poate aminti gemul de părinți sau bunici
G4Media
SONDAJ: Obezitatea este o boală sau este doar o consecință a stilului de viață? Care sunt implicațiile pentru organism? Dar soluțiile?
Economedia
Harta de Impact. Președintele ANAF, Adrian Nica: Sesizările la parchete privind marea evaziune depășesc 1,8 miliarde de lei, în acest an/ Cât durează controalele fiscale asupra averilor nejustificate?
Mediafax Italia
Alimentul minune care VINDECĂ ulcerul gastric și ajută prostata
Mediafax Spania
Avertismentul unui cardiolog: „Să ții dietă poate fi cea mai mare greșeală!”
CSID
Zodia care va avea parte de necazuri și încercări grele în octombrie. Cristina Demetrescu avertizează: urmează clipe grele pentru acest nativ
CSID
Rețeta pentru cel mai sănătos bulion: cât se fierbe ca să iasă gustos! Radu Anton Roman nu folosea deloc conservanți

Cele mai noi articole

VIDEO | Cum vede Cezar Ioan viitorul vinului românesc / „Este deja făcut bine. Trebuie povestit mai mult” / Vinul poate atrage turiști în România
VIDEO | Cum vede Cezar Ioan viitorul vinului românesc / „Este deja făcut bine. Trebuie povestit mai mult” / Vinul poate atrage turiști în România
VIDEO | Înec sau reflex faringian? Ce trebuie să știe părinții. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru: „Riscul de înec e mai mare dacă dăm bucățele mai mici”
VIDEO | Înec sau reflex faringian? Ce trebuie să știe părinții. Dr. Dumitrela Enescu, medic pediatru: „Riscul de înec e mai mare dacă dăm bucățele mai mici”
Trucuri pentru diabetici – Dr. Sorina Ispas dezvăluie cele mai bune combinații alimentare, dar și ordinea în care să le consumi, ca să păcălesti glicemia, fără să renunți complet la pâine, cartofi, orez sau fructe
Trucuri pentru diabetici – Dr. Sorina Ispas dezvăluie cele mai bune combinații alimentare, dar și ordinea în care să le consumi, ca să păcălesti glicemia, fără să renunți complet la pâine, cartofi, orez sau fructe
Cum cultivi o rodie în ghiveci. Ghid complet de la plantare la recoltare
Cum cultivi o rodie în ghiveci. Ghid complet de la plantare la recoltare
VIDEO | 48 de ore de pregătire pentru un preparat servit în 10 minute / Secretele bucătăriei indiene. Francesca Barbacariu, Mumbai: „Rețetele se schimbă la fiecare sută de kilometri”
VIDEO | 48 de ore de pregătire pentru un preparat servit în 10 minute / Secretele bucătăriei indiene. Francesca Barbacariu, Mumbai: „Rețetele se schimbă la fiecare sută de kilometri”