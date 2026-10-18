FOTO Festivalul Păturatei de la Ciacova. Tradiția culinară bănățeană care merită redescoperită

18 oct. 2026, FoodLife
FOTO Festivalul Păturatei de la Ciacova. Tradiția culinară bănățeană care merită redescoperită
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Festivalul Păturatei de la Ciacova FOTO Facebook/Desculță prin Timișoara
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Cuprins
  1. Păturata pe Crumpi, supranumită „regina pustei bănățene”
  2. Păturate din Banatul românesc și sârbesc

Localitatea timișeană Ciacova, aflată la aproximativ 30 de minute de Timișoara, a devenit, în acest weekend, capitala gastronomică și turistică a pustei bănățene pentru a doua ediție a Festivalului Păturatei. Piața Cetății s-a transformat într-o mare bucătărie bănățeană, cu sufragerie în aer liber, reunind Păturetele Banatului, dar și Puncte Gastronomice Locale, care au gătit mâncăruri bănățene demult uitate.

Păturata pe Crumpi, supranumită „regina pustei bănățene”

În centrul sărbătorii s-a aflat Păturata pe Crumpi, supranumită „regina pustei bănățene”, o mâncare identitară, astăzi pe cale de dispariție, pregătită dintr-un papricaș de cartofi peste care se așază un aluat de ștrudel fără umplutură, rulat cu ajutorul feței de masă. Totul este gătit împreună, la aburi, sub capac, într-o cratiță mare din care se servește întreaga familie, alături de compot sau castraveți covăsiți.

“Printre întrebări și mirări, mergând mult pe teren în Banat, am descoperit ceva foarte prețios. Amintiri despre această mâncare făcută de bunici și mame, despre gustul copilăriei și despre o tradiție care încă trăiește în bucătăriile unor familii din Banatul de pustă. La Sânmihaiu Român, Păturata se face simplă, fără carne și fără brânză, doar cu cartofi. Așa o făceau bunicile, așa au învățat mamele și așa o pregătesc și astăzi nepoatele. Aflați de la mine că aluatul de Păturată se face din făină, apă și sare, se întinde subțire, ca foaia de ștrudel, cât masa, apoi se rulează și se pune peste cartofii care fierb cu ceapă și boia dulce (papricaș).

La Parța și Peciu, Păturata este și ea cunoscută, la fel și în satele dinspre granița cu Serbia, unde această mâncare încă se pregătește. La Sărcia se numește Pe aburi. Da, fix așa.

La Ciacova, Păturata are și astăzi locul ei în bucătăria locală. Aici am început . În alte sate i se spune și Tașche cu crumpi, Tolvăgene, iar pentru unii este, pur și simplu, mâncarea preferată a bunicului. O să auziți și voi des dacă veniți prin pusta Banatului”, a spus Romana Rista, diplomat culinar, organizatorul Festivalului Păturatei.

Păturata pe crumpi FOTO Romana Rista

Păturate din Banatul românesc și sârbesc

În cadrul festivalului de la Ciacova au fost pregătite Păturate atât de localnici, cât și de oaspeți veniți din Banatul românesc și sârbesc, de la Macedonia, Cebza și Ghilad, respectiv de la Vladimirovac și Mesici.

Prin priceperea lor și prin rețetele moștenite și transmise din generație în generație, bucătarii care gătesc aceste produse contribuie la conservarea acestui patrimoniu gastronomic.

“Banatul nu a avut o singură bucătărie, o singură rețetă și nici măcar un singur nume pentru toate mâncărurile sale. Din sat în sat, din familie în familie, tradițiile s-au păstrat, s-au schimbat sau s-au pierdut. Păturata pe Crumpi este o mâncare de cartofi cu aluat deasupra. Care încet încet se pierde în casele oamenilor. La restaurante nici vorbă de așa ceva, am gustat rateuri, ba mi-au mai furat unii și pozele ca să iși facă ei reclamă. În fine, este o mâncare pretențioasă pe care nu ai cum să o reproduci în restaurante așa ca acasă. Ea trebuie transmisă altfel, să se facă în cât mai multe case, pentru familie și goști. Acesta este demersul meu”, a mai spus Romana Rista.

Festivalul Păturatei de la Ciacova FOTO Facebook/Desculță prin Timișoara

Festivalul a reunite mai multe evenimente culinare, Gomboțiada – ediția I, o competiție gastronomică organizată în premieră, dedicată tradiționalilor gomboți cu prune și rețetelor specifice regiunii, Ujina Bănățeană – ediția a II-a, o incursiune în gastronomia gospodăriilor bănățene, cu preparate sărate, deserturi tradiționale și rețete locale, „15 minute de vorbe faine” – ediția a II-a, un program de dialoguri culturale organizat la Casa Memorială “Dositei Obradovici”, cu participarea unor scriitori, profesori, cercetători și specialiști în agricultură, gastronomie și patrimoniu cultural.

Au fost și demonstrații culinare și ateliere de gătit, susținute de păstrătoarele tradițiilor gastronomice, alături de familiile lor, din Banatul românesc și sârbesc.

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