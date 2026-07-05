Parlamentarii dezbat un proiect de lege care prevede suspendarea temporară a introducerii pe piața din România a alimentelor și furajelor obținute prin culturi celulare, cunoscute drept carne cultivată în laborator. Inițiativa legislativă introduce și reguli mai stricte pentru etichetarea produselor pe bază de proteine vegetale, astfel încât consumatorii să poată identifica mai ușor natura acestora, informează Mediafax.

Potrivit proiectului, până la stabilirea unui cadru european armonizat privind evaluarea siguranței alimentelor obținute prin culturi celulare, comercializarea acestora în România va fi suspendată. Interdicția se aplică și furajelor produse prin aceeași tehnologie, inclusiv utilizării lor ca ingrediente în produse destinate consumului uman sau animal.

Sunt exceptate produsele utilizate exclusiv în cercetarea științifică, în procedurile de evaluare necesare autorizării la nivelul Uniunii Europene, precum și cele destinate domeniilor medical, farmaceutic și veterinar. Acestea nu vor putea însă fi comercializate pentru consum.

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Inițiatorii invocă principiul precauției

Expunerea de motive arată că dezvoltarea agriculturii celulare a generat dezbateri în Uniunea Europeană privind impactul asupra sănătății publice, agriculturii tradiționale și securității alimentare. Inițiatorii susțin că efectele consumului pe termen lung al alimentelor obținute prin culturi celulare nu sunt încă pe deplin demonstrate științific și consideră necesară aplicarea principiului precauției.

Aceștia invocă și concluziile unui colocviu științific organizat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), potrivit cărora sunt necesare evaluări suplimentare privind compoziția nutrițională, riscurile microbiologice, utilizarea factorilor de creștere și efectele consumului pe termen lung.

Reguli noi pentru produsele vegetale

Proiectul de lege stabilește și noi cerințe de etichetare pentru alimentele realizate exclusiv din ingrediente vegetale. Acestea vor trebui să afișeze vizibil mențiunea „produs vegetal” sau o formulare echivalentă, iar denumirile și elementele de prezentare care ar putea induce consumatorii în eroare cu privire la natura sau compoziția produsului vor fi interzise.

Inițiatorii susțin că măsurile urmăresc protejarea consumatorilor, sprijinirea sectorului zootehnic și asigurarea unei informări clare privind produsele comercializate.

Amenzi de până la 150.000 de lei

Nerespectarea interdicției privind comercializarea produselor obținute prin culturi celulare ar urma să fie sancționată cu amenzi cuprinse între 50.000 și 150.000 de lei.

În cazul încălcării regulilor privind etichetarea produselor vegetale, amenzile propuse sunt între 25.000 și 75.000 de lei. Autoritățile ar putea dispune, în funcție de gravitatea situației, retragerea produselor de pe piață, suspendarea temporară a activității sau confiscarea produselor neconforme.

Legea trebuie notificată Comisiei Europene

Înainte de a putea intra în vigoare, proiectul va trebui notificat Comisiei Europene prin sistemul TRIS, mecanismul prin care sunt verificate compatibilitatea noilor reglementări naționale cu legislația și piața unică europeană.

Potrivit proiectului, dacă Uniunea Europeană va autoriza în viitor comercializarea cărnii cultivate în laborator, Guvernul va reanaliza cadrul legislativ și va propune modificările necesare.