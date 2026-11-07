În această perioadă, CFR Călători a introdus mai multe vagoane bar și bar-bistro, în trenurile care au un aflux de călători mare.

Astfel, vagoanele deservesc acum mai multe rute din țară, inclusiv legături spre Moldova, Sibiu și litoral.

Cele două vagoane bar-bistro aflate în serviciul comercial au rămas în compunerea aceleiași perechi de trenuri Intercity. Acestea nu mai circulă însă până la Arad, ci au fost repartizate pe ruta București Nord – Cluj-Napoca.

Un al treilea vagon bar-bistro, recent modernizat, a fost predat CFR Călători. Acesta așteaptă avizul sanitar-veterinar înainte de introducerea în circulație, potrivit clubferoviar.ro

Trenurile cu vagoane bar spre și dinspre Moldova

Vagoanele bar de tip BR au fost introduse în compunerea mai multor trenuri care leagă Bucureștiul de Moldova.

IC 551: București Nord, ora 6:28, Suceava, ora 12:33.

IC 558: Suceava, ora 16:30, București Nord, ora 22:53.

IC 553: București Nord, ora 17:25, Iași, ora 23:52. Pasagerii din Suceava pot folosi vagonul până la Pașcani.

IC 552: Iași, ora 5:09, București Nord, ora 11:47. Pasagerii din Suceava au acces la vagon începând din Pașcani.

București – Sibiu și retur

Vagoanele bar sunt disponibile și pe trenurile InterRegio care circulă între București și Sibiu.

IR 1621: București Nord, ora 9:45, Sibiu, ora 15:25.

IR 1622: Sibiu, ora 16:33, București Nord, ora 22:35.

Trenurile cu vagoane bar spre litoral

Călătorii care merg spre Constanța sau se întorc de pe litoral au la dispoziție patru trenuri cu vagoane bar.

IC 538: Brașov, ora 6:49, București Nord, ora 9:04–9:19, Constanța, ora 11:20.

IC 536: Constanța, ora 17:22, București Nord, ora 19:24–19:47, Brașov, ora 22:05.

IR 1585: București Nord, ora 12:30, Constanța, ora 14:54.

IR 1588: Constanța, ora 16:30, București Nord, ora 18:51.

Aceste repartizări au rămas neschimbate față de cele stabilite la 15 septembrie.

Ce pot mânca pasagerii la vagoanele bar BR

Vagoanele BR sunt vagoane de clasa a 2-a, care au atât spațiu pentru călători, dar și o zonă destinată servirii băuturilor și gustărilor.

Oferta include sandvișuri calde, chipsuri, cafea, sucuri, bere și vin. Aceste vagoane nu oferă preparate calde consistente, precum cele disponibile în vagoanele bar-bistro.

Lista de prețuri poate fi consultată aici.

Vagoanele bar-bistro circulă acum între București și Cluj-Napoca

Cele două vagoane bar-bistro aflate în serviciul comercial au fost repartizate pe perechea de trenuri Intercity „Avram Iancu” 531/532. Noua rută este București Nord – Cluj-Napoca și retur.

IC 531: București Nord, ora 12:21, Cluj-Napoca, ora 21:15. Pasagerii spre Arad pot folosi vagonul până la Teiuș, unde trenul ajunge la ora 19:22.

IC 532: Cluj-Napoca, ora 8:00, București Nord, ora 16:56. Pasagerii veniți din Arad cu grupa de vagoane IC 522 pot folosi bar-bistro din Teiuș, după plecarea trenului la ora 10:11.

Al treilea vagon bar-bistro așteaptă avizul sanitar-veterinar

CFR Călători a primit recent un al treilea vagon bar-bistro, care așteaptă obținerea avizului sanitar-veterinar înainte de introducerea în circulație. Surse din cadrul operatorului au declarat pentru Club Feroviar că acesta urmează să fie repartizat unui tren.

CFR Călători nu a anunțat încă ruta pe care va circula noul vagon.

Modernizarea face parte dintr-un contract derulat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Contractul încheiat cu Remarul 16 Februarie din Cluj-Napoca vizează modernizarea a 30 de vagoane de clasa I și a zece vagoane bar-bistro.

Ce se poate mânca în vagoanele bar-bistro

Vagoanele bar-bistro din seria 89-70 oferă un meniu mai variat decât vagoanele BR. Pasagerii pot comanda friptură, cârnați sau cașcaval pane, servite cu garnitură și salată.

Garniturile includ cartofi prăjiți din cartofi proaspeți, nu congelați. În momentul de față, CFR Călători folosește efectiv 7 vagoane de alimentație publică. Dintre acestea, cinci sunt vagoane BR, iar două sunt bar-bistro.