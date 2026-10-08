Marinarea este procesul prin care carnea este frăgezită prin îmbibare într-un lichid condimentat și ușor acid. Pentru rezultate optime, procesul durează între 24 și 48 de ore, dar poate fi redus la doar câteva ore atunci când timpul este scurt. Rezultatul final? O friptură moale, extrem de suculentă, care se desface pur și simplu cu furculița.

Componentele de bază ale unei marinate ideale

Pentru a obține o marinadă echilibrată, ai nevoie de trei ingrediente esențiale: grasimea (uleiul de măsline sau alt tip), care ajută la fixarea aromelor și la păstrarea suculenței; componenta acidă care frăgezește fibrele cărnii (vin, bere, suc de mere, oțet aromatic, iaurt sau chefir) și arome, sare, piper, boia, usturoi sau/și ierburi aromatice (cimbru, oregano, salvie).

Dacă folosești ingrediente precum sosul de soia, elimină sarea din rețetă. De asemenea, dacă optezi pentru iaurt, chefir sau bere ca bază acidă, nu mai adăuga și vin că nu se potrivesc.

Patru idei de marinadă pe care trebuie să le încerci

1. Cu portocală și oțet balsamic: suc de portocale, oțet balsamic, ulei de măsline, usturoi tocat, cimbru, sare, piper și un strop de miere.

2. În stil asiatic (teriyaki): sos de soia, ulei de susan, usturoi tocat, ghimbir proaspăt și miere.

3. Cu muștar și rozmarin: muștar, miere, rozmarin proaspăt, sare și piper.

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4. Clasic cu vin și arome: vin alb sau roșu, ulei de măsline, usturoi, cimbru, oregano și boia de ardei.

Cum se marinează carnea pas cu pas

Amestecă toate ingredientele marinatei într-un vas încăpător până când obții un lichid omogen.

Unge carnea generos pe toate părțile cu această compoziție, apoi scufund-o în vas, în lichidul rămas.

Acoperă vasul cu folie alimentară de plastic și lasă-l la frigider timp de 24-48 de ore (sau minimum câteva ore dacă te grăbești).

Înainte de gătire, fie că alegi cuptorul sau grătarul/tigaia, scoate carnea din frigider și las-o să ajungă la temperatura camerei. Această etapă este esențială pentru ca friptura să se gătească uniform și să-și păstreze frăgezimea.

Citește aici cum să prepari o friptură suculentă.