Nici nu a început postul Crăciunului, că atmosfera de sărbătoare și pregătirea târgurilor de Crăciun încep să se facă simțite în marile orașele.

La Brașov, în Piața Sfatului, tronează deja un brad falnic, de peste 70 de ani, cu o înălțime de 28 de metri și o greutate de 8 tone.

Zeci de trecători au asistat la momentul în care bradul a ajuns în piață.

Ne-am străduit foarte mult ca să fie adus în oraș întreg, să nu fie rupt deloc, să fie frumos, cel mai frumos brad din România. Bradul a avut nouă tone la început. După ce l-am mai cioplit, a rămas la opt tone” a declarat inginerul Radu Nan.

Prezent la eveniment, George Scripcaru, primarul municipiului Braşov, a declarat pentru tvrinfo.ro:

”La Brașov, în fiecare an, brazii naturali sunt o mândrie pentru noi și asta ne diferențiază față de alte orașe. Va fi cel mai frumos brad din România”.

Brașovul va avea peste 1 milion de LED-uri

Organizatorii păstrează deocamdată secretul în privința decorurilor și a culorilor alese. Însă, peste 1 milion de LED-uri vor transforma Brașovul într-un oraș de poveste, cu tema Copilăria. Luminițele se vor aprinde în 30 noiembrie.

Amenajări au loc și în Sibiu, unde târgul de Crăciun se deschide în 13 noiembrie.

Iar la Timișoara tot centrul va deveni un spațiu de sărbătoare. Cinci piețe vor fi amenajate pentru Crăciun.

Tărâmul elfilor se deschide la Craiova peste o săptămâna. Urmează Cluj Napoca și București.

Iată când se deschid târgurile de Crăciun: