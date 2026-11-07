Când se deschid Târgurile de Crăciun | Craiova și Sibiul iau startul în aceeași zi

07 nov. 2026, Articole / Reportaje
Când se deschid Târgurile de Crăciun | Craiova și Sibiul iau startul în aceeași zi
Bradul de Craciun, Brasov Foto: Andrei Paul / Primăria Brașov
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Brașovul va avea peste 1 milion de LED-uri
  2. Iată când se deschid târgurile de Crăciun:

La Brașov, în Piața Sfatului, tronează deja un brad falnic, de peste 70 de ani, cu o înălțime de 28 de metri și o greutate de 8 tone.

Zeci de trecători au asistat la momentul în care bradul a ajuns în piață.

Ne-am străduit foarte mult ca să fie adus în oraș întreg, să nu fie rupt deloc, să fie frumos, cel mai frumos brad din România. Bradul a avut nouă tone la început. După ce l-am mai cioplit, a rămas la opt tone” a declarat inginerul Radu Nan.

Prezent la eveniment, George Scripcaru, primarul municipiului Braşov, a declarat pentru tvrinfo.ro:

La Brașov, în fiecare an, brazii naturali sunt o mândrie pentru noi și asta ne diferențiază față de alte orașe. Va fi cel mai frumos brad din România.

Brașovul va avea peste 1 milion de LED-uri

Organizatorii păstrează deocamdată secretul în privința decorurilor și a culorilor alese. Însă, peste 1 milion de LED-uri vor transforma Brașovul într-un oraș de poveste, cu tema Copilăria. Luminițele se vor aprinde în 30 noiembrie.

Amenajări au loc și în Sibiu, unde târgul de Crăciun se deschide în 13 noiembrie.

Iar la Timișoara tot centrul va deveni un spațiu de sărbătoare. Cinci piețe vor fi amenajate pentru Crăciun.

Tărâmul elfilor se deschide la Craiova peste o săptămâna. Urmează Cluj Napoca și București.

Iată când se deschid târgurile de Crăciun:

  • 13 noiembrie -Craiova
    13 noiembrie – Sibiu
    20 noiembrie – Cluj
    27 noiembrie – Brașov
  • 27 noiembrie – Oradea
    27 noiembrie – Bucureşti, Piaţa Constituţiei

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
07 nov.
De ce a fost închisă o fabrică de lactate din Bistrița-Năsăud
De ce a fost închisă o fabrică de lactate din Bistrița-Năsăud
Articole / Reportaje
07 nov.
4 liceeni din Sibiu au inventat aplicația Wasteless,care previne risipa alimentară/ Aceasta poate propune și rețete care să valorifice alimentele disponibile
4 liceeni din Sibiu au inventat aplicația Wasteless,care previne risipa alimentară/ Aceasta poate propune și rețete care să valorifice alimentele disponibile
Articole / Reportaje
07 nov.
Unde putem ieși în weekend în București. Must proaspăt, street food sau o cafea de specialitate cu familia și prietenii (7-8 noiembrie)
Unde putem ieși în weekend în București. Must proaspăt, street food sau o cafea de specialitate cu familia și prietenii (7-8 noiembrie)
Articole / Reportaje
07 nov.
VIDEO | Sfinții Mihail și Gavriil, zi de Luminație în unele sate din Maramureș / Pancove, lumânări și horincă la cimitir / Muzeograf: „Un strop din pahar era lăsat să cadă, «de sufletul morților»”
VIDEO | Sfinții Mihail și Gavriil, zi de Luminație în unele sate din Maramureș / Pancove, lumânări și horincă la cimitir / Muzeograf: „Un strop din pahar era lăsat să cadă, «de sufletul morților»”
Articole / Reportaje
06 nov.
Caprele care curăță vegetația în Tokyo au devenit vedete pe rețelele de socializare. Utilizarea animalelor în orașe nu este o premieră
Caprele care curăță vegetația în Tokyo au devenit vedete pe rețelele de socializare. Utilizarea animalelor în orașe nu este o premieră
Recomandări
Mediafax
LOVITURĂ pentru consumatori! De ce oprește Spania ieftinirea uleiului de măsline
G4Media
FOTO & VIDEO | Cum arată Dunărea la Cernavodă. Unitatea 1 a fost repornită, iar luni se ia decizia privind repornirea Unității 2
Economedia
Nazare nu exclude taxe și impozite noi în 2027
Mediafax Italia
Desertul celebru s-ar putea schimba! Ingredientul tradițional VA FI ÎNLOCUIT cu ulei de măsline
Mediafax Spania
Acesta este oficial CEL MAI BUN restaurant din lume!
CSID
Cancerul oral asociat HPV poate afecta și bărbații tineri. Semnele din gură care nu trebuie ignorate
CSID
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”

Cele mai noi articole

Crama Familia Darabont vizează piețele din Asia / Mihai Dușa, director vânzări: „Anual îmbuteliem aproximativ 150.000 de sticle. Noi reprezentăm cel mai bine terroir-ul Crișanei”
Crama Familia Darabont vizează piețele din Asia / Mihai Dușa, director vânzări: „Anual îmbuteliem aproximativ 150.000 de sticle. Noi reprezentăm cel mai bine terroir-ul Crișanei”
Dieta poate să întârzie demența chiar și când apar semne biologice de Alzheimer? / Ce au descoperit cercetătorii după 15 ani de studii
Dieta poate să întârzie demența chiar și când apar semne biologice de Alzheimer? / Ce au descoperit cercetătorii după 15 ani de studii
VIDEO | Dr. Marta Petre, medic primar igienă: Toate măsurile pe care putem să le luăm noi pentru a avea o populație mai sănătoasă și cu nutriție echilibrată se iau încă din copilărie, de la vârste timpurii
VIDEO | Dr. Marta Petre, medic primar igienă: Toate măsurile pe care putem să le luăm noi pentru a avea o populație mai sănătoasă și cu nutriție echilibrată se iau încă din copilărie, de la vârste timpurii
GALERIE FOTO | Meniul ieftin al săptămânii. Doar 25 de lei pe zi de persoană pentru o mâncare „ca la mama acasă”
GALERIE FOTO | Meniul ieftin al săptămânii. Doar 25 de lei pe zi de persoană pentru o mâncare „ca la mama acasă”
De ce unele alimente ultraprocesate ne fac practic să nu ne mai putem opri din mâncat / Cercetătorii au identificat „semnătura” care le face mai tentante
De ce unele alimente ultraprocesate ne fac practic să nu ne mai putem opri din mâncat / Cercetătorii au identificat „semnătura” care le face mai tentante