Caroli Foods Group își extinde portofoliul cu o gamă de produse bogate în proteine, într-un context în care segmentul high-protein depășește tot mai mult zona produselor destinate sportivilor. Noua gamă cuprinde două sortimente de șuncă feliată, din porc și din piept de pui, fiecare cu 20 de grame de proteine la 100 de grame de produs, potrivit unui comunicat al companiei. Prin această lansare, producătorul încearcă să aducă beneficiul unui aport mai ridicat de proteine într-o categorie alimentară deja familiară consumatorilor.

Gama cuprinde șuncă din carne de porc și șuncă din piept de pui. Varianta din porc conține 90% carne, iar ambele produse furnizează 20 de grame de proteine la 100 de grame. Compania susține că rețetele au fost dezvoltate cu un număr cât mai redus de ingrediente și fără aditivi, caracteristici evidențiate pe ambalaj prin mențiunea „Etichetă Cinstită”.

Produsele sunt comercializate feliate, într-un format destinat meselor rapide sau gustărilor.

Segmentul high-protein nu mai este destinat doar sportivilor

Adrian Man, director de Marketing al Caroli Foods Group, spune că interesul pentru produsele bogate în proteine s-a extins către un public mult mai larg. „Segmentul high protein traversează o transformare importantă, de la o categorie asociată predominant sportivilor la una cu relevanță tot mai mare pentru publicul larg”, afirmă acesta.

Potrivit reprezentantului companiei, consumatorii caută tot mai frecvent produse care combină aportul nutrițional cu gustul și comoditatea. „Consumatorii caută din ce în ce mai mult produse care combină beneficiile nutriționale cu gustul și comoditatea și care se integrează firesc în rutina de zi cu zi”, spune Adrian Man.

Compania a ales șunca tocmai pentru că este o categorie asociată în mod natural cu un aport important de proteine. „Lansarea Caroli High Protein valorifică expertiza noastră într-o categorie asociată în mod natural cu aportul de proteine, șunca, și reflectă capacitatea de a adapta produse consacrate la noile nevoi de consum”, adaugă acesta.

Proteina, tot mai prezentă în strategia producătorilor alimentari

Noua gamă reflectă și tendința producătorilor de a extinde mențiunea „high protein” dincolo de batoane, shake-uri sau produse destinate sportivilor. Ioana Cilibia, Senior Brand Manager Caroli, spune că lansarea a pornit de la identificarea unei schimbări în comportamentul de consum. „Lansarea Caroli High Protein a pornit de la identificarea unei oportunități reale de consum, nu doar de la dezvoltarea unui nou produs”, afirmă ea.

Conceptul ales de companie, „Your Everyday Protein”, urmărește tocmai poziționarea proteinelor ca parte a alimentației obișnuite, nu doar a unor diete sportive.

Campanie pe platformele digitale

Lansarea este susținută de o campanie care include conținut pe Spotify, YouTube, TikTok, Instagram și Facebook, precum și promovare prin radio, streaming și colaborări cu creatori de conținut.

Caroli Foods Group a fost înființată în 1994 și are în portofoliu peste 200 de produse, comercializate prin brandurile Caroli, Sissi, Campofrio, Maestro și Primo.

Compania deține o fabrică la Pitești și, din 2017, face parte din grupul Sigma.