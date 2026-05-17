Constipația este o problemă frecventă, cauzată adesea de călătorii, lipsa mișcării, hidratarea insuficientă sau schimbările din alimentație. Printre remediile naturale recomandate de nutriționiști se numără prunele uscate, recunoscute pentru efectele lor benefice asupra tranzitului intestinal și microbiomului intestinal, conform publicației Eating Well.

Specialiștii spun însă că nu există o „oră perfectă” pentru consumul de prune. Mai importantă este consecvența.

Nu există un moment ideal pentru consumul de prune

„Prunele pot fi consumate în orice moment al zilei, iar studiile actuale nu indică existența unei ore mai bune pentru a beneficia de efectele lor”, explică Amanda Sauceda, dietetician specializat în sănătatea digestivă.

Totuși, persoanele mai sensibile la efectele laxative ale prunelor ar putea prefera să le consume dimineața sau în prima parte a zilei. Uneori, acestea pot provoca balonare sau gaze, mai ales în cazul persoanelor care consumă puține fibre în mod obișnuit.

Nutriționista Julie Balsamo spune că regularitatea este mai importantă decât momentul consumului. Potrivit acesteia, beneficiile demonstrate în studii apar în cazul unui consum zilnic de aproximativ 50 de grame de prune, echivalentul a cinci sau șase prune uscate.

Specialiștii recomandă și un aport suficient de apă pe parcursul zilei, pentru a susține efectul fibrelor și al sorbitolului asupra tranzitului intestinal.

De ce ajută prunele digestia

Prunele conțin sorbitol, un alcool natural din zahăr care atrage apa în colon și contribuie la înmuierea scaunului. În plus, ele oferă atât fibre solubile, cât și insolubile.

O porție standard, aproximativ un sfert de cană sau patru-șase prune, furnizează circa 3 grame de fibre.

Unele cercetări au arătat că prunele pot avea rezultate mai bune decât psylliumul în cazul constipației cronice.

Nu doar fructele uscate sunt eficiente. Și sucul de prune poate îmbunătăți tranzitul intestinal și poate reduce consistența tare a scaunului, potrivit unor studii citate de specialiști.

Beneficii pentru microbiomul intestinal

Prunele contribuie și la hrănirea bacteriilor benefice din intestin. Acestea conțin pectină, un tip de fibră solubilă cu efect prebiotic, dar și polifenoli, compuși antioxidanți care ajută la reducerea inflamației.

Potrivit cercetătorilor, consumul regulat de prune poate influența pozitiv compoziția microbiomului intestinal. Unele studii au observat dezvoltarea bacteriilor din familia Lachnospiraceae, considerate importante pentru protejarea mucoasei intestinale și menținerea unui nivel redus al inflamației.

Alte cercetări, realizate pe femei aflate la menopauză, au indicat inclusiv posibile beneficii pentru densitatea osoasă, în asociere cu anumite tipuri de bacterii intestinale.

Cum pot fi incluse prunele în alimentație

Prunele pot fi consumate simple, ca gustare, dar și integrate în diverse preparate:

adăugate în iaurt sau terci de ovăz;

folosite în prăjituri, brioșe sau checuri, în locul altor fructe uscate;

transformate într-un sos dulce pentru clătite sau cereale;

incluse în preparate sărate, precum tocănițe sau salate cu cereale.

Nutriționiștii spun că prunele nu sunt doar un remediu rapid pentru constipație, ci și un aliment care susține sănătatea digestivă pe termen lung.