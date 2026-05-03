Statul prelungit pe scaun afectează vasele de sânge chiar și la persoanele tinere și sănătoase, iar sportul nu oferă protecție completă. Este concluzia unui nou studiu care arată că anumite alimente bogate în flavanoli pot reduce impactul negativ al sedentarismului asupra inimii și circulației. Cercetarea, realizată de specialiști de la University of Birmingham, arată că alimentele bogate în flavanoli, compuși naturali prezenți în cacao, ceai, mere și fructe de pădure, pot proteja sănătatea vasculară chiar și în perioadele lungi de inactivitate, notează Sci.News.

Două ore pe scaun pot afecta vasele de sânge

Studiul a analizat efectele a două ore de stat neîntrerupt pe scaun asupra funcției vasculare la 40 de bărbați tineri și sănătoși. Participanții au fost împărțiți în două grupuri: unii cu nivel ridicat de fitness, alții cu nivel mai scăzut. Rezultatele au arătat că simplul fapt de a sta jos timp de două ore reduce funcția endotelială, adică capacitatea vaselor de sânge de a se dilata și de a transporta eficient sângele.

Mai mult, cercetătorii au observat creșteri ale tensiunii arteriale diastolice și scăderea fluxului sanguin.

Sportul nu este suficient

Una dintre cele mai surprinzătoare concluzii ale cercetării este că persoanele cu o condiție fizică foarte bună nu au fost protejate automat. Chiar și participanții cu fitness ridicat au înregistrat afectarea funcției vasculare în urma șederii prelungite. Asta arată că sedentarismul afectează organismul independent de nivelul de activitate fizică generală.

Cu alte cuvinte, poți merge la sală și totuși să fii vulnerabil dacă petreci multe ore pe scaun.

În experiment, participanții au consumat înainte de perioada de ședere o băutură bogată în flavanoli din cacao, care conținea aproximativ 695 mg de flavanoli. Cei care au consumat băutura bogată în flavanoli nu au prezentat declinul funcției vasculare observat la cei care au primit o băutură cu conținut scăzut de flavanoli. Practic, compușii din cacao au reușit să protejeze vasele de sânge de efectele sedentarismului.

Ce sunt flavanolii

Flavanolii sunt compuși vegetali cu puternic efect antioxidant și antiinflamator. Ei susțin funcția endotelială și contribuie la flexibilitatea vaselor de sânge. Sunt diferiți de flavonoizii generali, fiind o subcategorie specială, cu efecte bine documentate asupra sistemului cardiovascular.

Specialiștii spun că flavanolii pot fi integrați ușor în alimentația zilnică. Sursele cele mai bune sunt:

cacao și ciocolata neagră

ceai verde și ceai negru

mere

fructe de pădure

struguri

prune

unele nuci

Mișcarea rămâne esențială

Cercetătorii atrag atenția că alimentația nu poate compensa complet efectele statului prelungit. Cea mai bună strategie rămâne întreruperea perioadelor lungi de ședere prin ridicare, mers scurt sau exerciții ușoare. Flavanolii pot fi însă o soluție suplimentară pentru cei care lucrează multe ore la birou sau petrec mult timp sedentari.

Mesajul studiului este simplu: dacă nu poți evita să stai mult jos, ceea ce mănânci poate face diferența. Iar pentru inimă, uneori o cană de cacao sau un măr pot conta mai mult decât pare.