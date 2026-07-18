Marcos Vázquez, un cunoscut specialist în domeniul sănătății și al longevității, a demontat miturile din jurul acestei băuturi în cadrul unei emisiuni TV. El susține că deși cafeaua a fost demonizată mult timp, studiile actuale o plasează ca pe un instrument excelent pentru sănătate, cu o condiție esențială: să alegem corect momentul în care o bem, scrie ABC.

Când bem cafea? Dimineața sau pe tot parcursul zilei

Deși tentația de a bea cafea la orice oră este mare, corpul nostru reacționează diferit în funcție de momentul în care primește cofeina. „Persoanele care consumă cafea exclusiv dimineața experimentează un efect mult mai pozitiv asupra sănătății comparativ cu cele care aleg să o bea pe parcursul întregii zile.” notează Marcos Vázquez

Principalul motiv din spatele acestei recomandări ține de calitatea somnului, un pilon fundamental pe care Vázquez îl plasează la baza „piramidei longevității”.

Inamicul unui somn odihnitor

Expertul avertizează că introducerea cofeinei în organism la ore târzii este o greșeală majoră. Dacă bem cafea după-amiaza, cofeina va rămâne în sistem în orele critice dinaintea culcării.

Chiar dacă unii oameni susțin că pot adormi fără probleme după o cafea băută seara, substanța afectează în secret „arhitectura somnului”, reducând fazele de somn profund și lăsând organismul obosit a doua zi.

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Care este doza zilnică ideală?

Pe lângă stabilirea unui interval orar strict (preferabil doar în prima parte a zilei), cantitatea joacă și ea un rol crucial în obținerea efectelor protectoare ale cafelei, în special la nivel neuronal.

Conform studiilor științifice citate de Vázquez, doza optimă pentru a beneficia la maximum de proprietățile antioxidante ale cafelei este situată între 2 și 4 cești pe zi. Consumată în aceste limite și doar dimineața, cafeaua devine un aliat de nădejde pentru creier și pentru o viață mai lungă.