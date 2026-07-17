Atenție la apa din izvoare! Autoritățile verifică sursele naturale din Maramureș și avertizează că unele pot deveni improprii pentru consum / Avertismentul vine pe fondul secetei și a temperaturilor ridicate

17 iul. 2026, Articole / Reportaje
Atenție la apa din izvoare! Autoritățile verifică sursele naturale din Maramureș și avertizează că unele pot deveni improprii pentru consum / Avertismentul vine pe fondul secetei și a temperaturilor ridicate
FOTO: Prefectura Maramureș
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Seceta și canicula pot afecta calitatea apei
  2. De ce poate deveni periculoasă apa din izvoare

Pentru mulți maramureșeni, mai ales din Baia Mare și localitățile din jur, aprovizionarea cu apă pentru băut de la izvoarele naturale a devenit un obicei. Zilnic, zeci sau chiar sute de oameni își umplu bidoanele din izvoarele de pe marginea drumurilor, convinși că apa este mai curată și mai sănătoasă decât cea de la robinet.

Autoritățile atrag însă atenția că nu toate aceste surse sunt verificate, iar în perioadele de secetă și caniculă calitatea apei se poate modifica. Din acest motiv, Prefectura Maramureș a solicitat Direcției de Sănătate Publică (DSP) Maramureș să efectueze controale și analize de laborator pentru izvoarele naturale utilizate de populație.

Seceta și canicula pot afecta calitatea apei

Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a cerut DSP Maramureș să verifice izvoarele naturale în contextul temperaturilor ridicate și al secetei, care au dus la diminuarea debitului multor surse de apă. În același timp, consumul de apă a crescut semnificativ în această perioadă, ceea ce face ca tot mai mulți oameni să se îndrepte spre izvoarele naturale pentru a-și asigura necesarul de apă potabilă.

Autoritățile vor efectua analize de laborator pentru a verifica dacă apa provenită din aceste surse respectă condițiile sanitare necesare consumului uman.

- articolul continuă mai jos -

Dacă rezultatele analizelor vor arăta că apa nu îndeplinește standardele de calitate, Direcția de Sănătate Publică va informa primăriile pe raza cărora se află izvoarele respective. Acestea vor avea obligația să monteze panouri de avertizare cu mesajul: „Apa nu este potabilă!”

Totodată, populația va fi informată că apa din acele izvoare nu este sigură pentru consum.

De ce poate deveni periculoasă apa din izvoare

Specialiștii atrag atenția că apa unui izvor care a fost sigură ani la rând nu rămâne automat potabilă. În perioadele de secetă, debitul redus poate modifica echilibrul natural al sursei, iar ploile torențiale, infiltrațiile din sol, activitățile agricole sau prezența animalelor în apropierea izvoarelor pot favoriza contaminarea apei cu bacterii, nitrați sau alte substanțe care nu pot fi observate cu ochiul liber. De aceea, aspectul limpede al apei nu reprezintă o garanție că aceasta este sigură pentru consum.

Instituția Prefectului precizează că monitorizează permanent situația generată de secetă și temperaturile ridicate și colaborează cu instituțiile competente pentru protejarea sănătății populației.

Până la finalizarea verificărilor, cetățenii sunt sfătuiți să consume doar apă provenită din surse a căror calitate este confirmată din punct de vedere sanitar și să respecte eventualele avertizări care vor fi afișate la izvoarele unde vor fi descoperite probleme.

Într-un județ în care alimentarea cu apă de la izvoarele naturale este o tradiție pentru multe familii, autoritățile transmit un mesaj simplu: înainte de a considera că apa este bună de băut, este important ca aceasta să fie și verificată. Uneori, o apă limpede poate ascunde riscuri care nu pot fi depistate fără analize de laborator.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
17 iul.
Numărul teraselor ilegale de pe plajă a scăzut de la 100 la 23 în acest sezon estival
Numărul teraselor ilegale de pe plajă a scăzut de la 100 la 23 în acest sezon estival
Articole / Reportaje
17 iul.
După doi ani de scumpiri record, piața uleiului de măsline dă semne de revenire / Producătorii se așteaptă la prețuri mai stabile
După doi ani de scumpiri record, piața uleiului de măsline dă semne de revenire / Producătorii se așteaptă la prețuri mai stabile
Articole / Reportaje
17 iul.
Controale ANPC în toată țara / Amenzi de aproape 3 milioane de lei și zeci de firme cu activitatea suspendată, după neregulile descoperite
Controale ANPC în toată țara / Amenzi de aproape 3 milioane de lei și zeci de firme cu activitatea suspendată, după neregulile descoperite
Articole / Reportaje
17 iul.
Planul UE împotriva alimentelor ultraprocesate se lovește de obstacole / Un consilier al OMS avertizează că lipsesc definițiile și dovezile clare
Planul UE împotriva alimentelor ultraprocesate se lovește de obstacole / Un consilier al OMS avertizează că lipsesc definițiile și dovezile clare
Articole / Reportaje
17 iul.
Fermier din Letonia, trimis în judecată de Parchetul European pentru o fraudă cu fonduri UE / Ar fi obținut ilegal peste 122.000 de euro pentru un sistem robotizat de muls
Fermier din Letonia, trimis în judecată de Parchetul European pentru o fraudă cu fonduri UE / Ar fi obținut ilegal peste 122.000 de euro pentru un sistem robotizat de muls