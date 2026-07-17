Pentru mulți maramureșeni, mai ales din Baia Mare și localitățile din jur, aprovizionarea cu apă pentru băut de la izvoarele naturale a devenit un obicei. Zilnic, zeci sau chiar sute de oameni își umplu bidoanele din izvoarele de pe marginea drumurilor, convinși că apa este mai curată și mai sănătoasă decât cea de la robinet.

Autoritățile atrag însă atenția că nu toate aceste surse sunt verificate, iar în perioadele de secetă și caniculă calitatea apei se poate modifica. Din acest motiv, Prefectura Maramureș a solicitat Direcției de Sănătate Publică (DSP) Maramureș să efectueze controale și analize de laborator pentru izvoarele naturale utilizate de populație.

Seceta și canicula pot afecta calitatea apei

Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a cerut DSP Maramureș să verifice izvoarele naturale în contextul temperaturilor ridicate și al secetei, care au dus la diminuarea debitului multor surse de apă. În același timp, consumul de apă a crescut semnificativ în această perioadă, ceea ce face ca tot mai mulți oameni să se îndrepte spre izvoarele naturale pentru a-și asigura necesarul de apă potabilă.

Autoritățile vor efectua analize de laborator pentru a verifica dacă apa provenită din aceste surse respectă condițiile sanitare necesare consumului uman.

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Dacă rezultatele analizelor vor arăta că apa nu îndeplinește standardele de calitate, Direcția de Sănătate Publică va informa primăriile pe raza cărora se află izvoarele respective. Acestea vor avea obligația să monteze panouri de avertizare cu mesajul: „Apa nu este potabilă!”

Totodată, populația va fi informată că apa din acele izvoare nu este sigură pentru consum.

De ce poate deveni periculoasă apa din izvoare

Specialiștii atrag atenția că apa unui izvor care a fost sigură ani la rând nu rămâne automat potabilă. În perioadele de secetă, debitul redus poate modifica echilibrul natural al sursei, iar ploile torențiale, infiltrațiile din sol, activitățile agricole sau prezența animalelor în apropierea izvoarelor pot favoriza contaminarea apei cu bacterii, nitrați sau alte substanțe care nu pot fi observate cu ochiul liber. De aceea, aspectul limpede al apei nu reprezintă o garanție că aceasta este sigură pentru consum.

Instituția Prefectului precizează că monitorizează permanent situația generată de secetă și temperaturile ridicate și colaborează cu instituțiile competente pentru protejarea sănătății populației.

Până la finalizarea verificărilor, cetățenii sunt sfătuiți să consume doar apă provenită din surse a căror calitate este confirmată din punct de vedere sanitar și să respecte eventualele avertizări care vor fi afișate la izvoarele unde vor fi descoperite probleme.

Într-un județ în care alimentarea cu apă de la izvoarele naturale este o tradiție pentru multe familii, autoritățile transmit un mesaj simplu: înainte de a considera că apa este bună de băut, este important ca aceasta să fie și verificată. Uneori, o apă limpede poate ascunde riscuri care nu pot fi depistate fără analize de laborator.