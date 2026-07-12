În zilele caniculare, roșiile au nevoie de mai multă atenție decât în restul sezonului. Mulți grădinari cred că este suficient să le ude ori de câte ori pământul pare uscat, însă și momentul ales pentru această operațiune contează.

Potrivit specialiștilor, udarea la ore nepotrivite poate favoriza apariția bolilor, poate duce la pierderi importante de apă prin evaporare și poate afecta dezvoltarea plantelor, notează Tasting Table.

Dimineața este momentul ideal pentru udarea roșiilor

Specialiștii recomandă ca roșiile să fie udate dimineața devreme, înainte ca temperaturile să înceapă să crească.

La acea oră, aerul și solul sunt mai reci, iar apa are timp să pătrundă în profunzime și să ajungă la rădăcini înainte ca soarele puternic să favorizeze evaporarea.

Dacă plantele sunt udate la prânz, o parte importantă din apă se pierde aproape imediat din cauza temperaturilor ridicate, ceea ce înseamnă că rădăcinile beneficiază mai puțin de umiditatea necesară.

Un alt avantaj este că frunzele au suficient timp să se usuce pe parcursul zilei, reducând riscul apariției bolilor.

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De ce udarea de seară poate favoriza bolile

Roșiile pot fi udate și seara, însă această variantă presupune mai multă atenție.

Temperaturile mai scăzute reduc evaporarea, însă umezeala care rămâne pe frunze peste noapte creează condiții favorabile pentru dezvoltarea mucegaiurilor, bacteriilor și altor boli fungice.

Dacă alegi să uzi plantele seara, apa ar trebui turnată direct la baza plantei, fără să stropești frunzele sau tulpinile.

Nu uda puțin și des

Nu doar momentul zilei este important, ci și modul în care sunt udate plantele.

Specialiștii recomandă udări mai rare, dar abundente, astfel încât apa să pătrundă adânc în sol.

Această metodă stimulează dezvoltarea rădăcinilor în profunzime, făcând plantele mai rezistente în perioadele cu temperaturi foarte ridicate.

În schimb, udările dese și superficiale favorizează dezvoltarea rădăcinilor aproape de suprafață, unde pământul se usucă foarte repede.

Roșiile tinere au nevoie de apă mai frecvent decât plantele mature, însă excesul de apă poate provoca probleme precum ofilirea frunzelor, umflarea tulpinilor sau crăparea fructelor.

Cum îți dai seama că este timpul să uzi

Nu există o regulă valabilă pentru toate grădinile.

Necesarul de apă diferă în funcție de tipul de sol, temperatură, stadiul de dezvoltare al plantei și locul în care aceasta este cultivată.

Cea mai simplă metodă este verificarea pământului cu degetul. Dacă primii 4-5 centimetri de sol sunt uscați la atingere, este momentul pentru udare. Dacă pământul este încă umed, plantele mai pot aștepta.

Roșiile cultivate în ghivece au nevoie de mai multă apă

Plantele crescute în ghivece sau jardiniere se usucă mult mai repede decât cele cultivate direct în grădină.

În perioadele foarte călduroase, este recomandat ca umiditatea substratului să fie verificată zilnic, deoarece recipientele se încălzesc rapid și pierd apa într-un timp scurt.

Ce recomandă specialiștii

Pentru plante sănătoase și o recoltă bogată, roșiile ar trebui udate dimineața, direct la baza plantei, cu suficientă apă pentru a umezi bine solul. În același timp, este important să fie evitat excesul de apă și să fie verificată umiditatea pământului înainte de fiecare udare.