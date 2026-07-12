Specialist: nu toate recipientele din plastic sunt sigure la microunde / Greșeala pe care mulți o fac când își încălzesc mâncarea

Nu toate recipientele din plastic pot fi folosite în siguranță la cuptorul cu microunde, avertizează specialiștii. Deși unele sunt concepute pentru temperaturi ridicate, altele pot favoriza migrarea unor substanțe chimice în alimente atunci când sunt încălzite. Iată ce trebuie să verifici înainte să îți pui mâncarea la microunde.

„Verificați întotdeauna instrucțiunile producătorului pentru a vedea dacă recipientul din plastic este sigur pentru utilizarea în cuptorul cu microunde. În caz contrar, există riscul ca anumite substanțe chimice să migreze în alimente”, a declarat pentru EatingWell Lisa Yakas microbiolog și Senior Account Manager of Product Certification la NSF, organizație independentă care testează și certifică produse destinate utilizării în gospodărie, inclusiv recipiente pentru depozitarea alimentelor

Plasticul nu este un singur material, ci o categorie care include numeroși polimeri și aditivi chimici, utilizați pentru a obține proprietăți diferite, precum flexibilitatea, rezistența sau transparența.

Potrivit unui raport al Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), au fost identificate peste 13.000 de substanțe chimice asociate materialelor plastice și procesului de fabricație. Dintre acestea, zece grupe sunt considerate deosebit de îngrijorătoare din cauza toxicității ridicate și a posibilității de a migra din plastic în mediul înconjurător sau în alimente.

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Un alt studiu a identificat aproape 1.000 de substanțe chimice asociate ambalajelor din plastic, iar 148 dintre acestea prezintă un grad ridicat de toxicitate pentru organismul uman. Cercetătorii au arătat că 63 dintre ele reprezintă un risc important pentru sănătate, iar 68 sunt considerate periculoase pentru mediu.

De asemenea, cercetările estimează că, numai în Statele Unite, peste 10.000 de substanțe chimice sunt autorizate să intre în contact cu alimentele prin intermediul ambalajelor.

Ce se întâmplă atunci când încălzești mâncarea în plastic

Specialiștii atrag atenția că nu orice recipient din plastic este conceput pentru a fi folosit în cuptorul cu microunde.

Lisa Yakas, microbiolog și specialist în certificarea produselor în cadrul NSF – organizație independentă care testează și certifică produse de uz casnic și alimentar – recomandă verificarea întotdeauna a instrucțiunilor producătorului.

Dacă recipientul nu este marcat ca fiind compatibil cu utilizarea în cuptorul cu microunde, încălzirea acestuia poate favoriza migrarea unor substanțe chimice în alimente.

În ultimii ani, unii producători au eliminat bisfenolul A (BPA) din compoziția recipientelor reutilizabile. BPA este o substanță asociată în unele cercetări cu un risc crescut pentru anumite probleme de sănătate, inclusiv boli cardiovasculare și diabet de tip 2. Totuși, chiar și în lipsa BPA, compoziția exactă diferă de la un produs la altul.

Recipientele de tip take-away nu sunt făcute pentru utilizări repetate

O greșeală frecventă este reutilizarea caserolelor în care sunt livrate supele, sosurile sau alte preparate.

Potrivit specialistului NSF, aceste recipiente sunt concepute, în general, pentru o utilizare limitată și nu pentru încălziri repetate la temperaturi ridicate. După folosire, este recomandat ca ele să fie reciclate sau reutilizate doar pentru depozitarea unor obiecte care nu intră în contact cu alimentele.

Cea mai simplă metodă pentru a reduce riscurile

Dacă nu ești sigur că recipientul este compatibil cu utilizarea în cuptorul cu microunde, cea mai sigură soluție este transferarea alimentelor într-o farfurie sau într-un bol destinat acestui tip de utilizare înainte de încălzire.

„Una dintre cele mai bune practici este să transferi alimentele într-un bol sau pe o farfurie compatibilă cu utilizarea în cuptorul cu microunde înainte de încălzire. Astfel poți reduce riscurile și, în același timp, prelungești durata de viață a recipientelor din plastic”, explică Lisa Yakas.

Această recomandare poate reduce riscul migrării unor substanțe din plastic în alimente și contribuie, în același timp, la prelungirea duratei de viață a recipientului.

Când trebuie înlocuite recipientele din plastic

Chiar și recipientele reutilizabile trebuie verificate periodic.

„Dacă un recipient are pete persistente, este mai bine să fie înlocuit, deoarece petele adânci și zgârieturile pot adăposti bacterii și pot reține mirosuri. De asemenea, petele pot indica faptul că plasticul a absorbit componente din alimente, ceea ce poate crește riscul migrării unor substanțe chimice, mai ales atunci când recipientul este folosit la cuptorul cu microunde”, spune specialista NSF.

Specialiștii recomandă înlocuirea lor atunci când prezintă:

zgârieturi adânci;

fisuri;

pete persistente care nu mai pot fi îndepărtate;

mirosuri care rămân după spălare.

Aceste semne pot indica faptul că materialul s-a degradat, iar zgârieturile pot favoriza acumularea bacteriilor. În plus, petele persistente pot sugera că plasticul a absorbit componente din alimente, ceea ce poate crește riscul migrării unor compuși chimici, mai ales în timpul încălzirii.

Sticla și ceramica, alternative recomandate

Pentru persoanele care vor să reducă expunerea la microplastice și la substanțele asociate materialelor plastice, recipientele din sticlă și ceramică reprezintă alternative durabile.

Aceste materiale sunt stabile la temperaturi ridicate, nu se zgârie la fel de ușor și sunt, în general, mai potrivite pentru încălzirea alimentelor în cuptorul cu microunde.

Expunerea la microplastice nu vine doar din recipiente

Oamenii de știință atrag atenția că recipientele din plastic reprezintă doar una dintre numeroasele surse de expunere.

Studii recente au identificat microplastice în apa potabilă, în pește, fructe de mare și chiar în unele produse din carne consumate frecvent. De aceea, reducerea utilizării plasticului în situațiile în care există alternative poate contribui la limitarea expunerii, fără ca acest lucru să elimine complet contactul cu aceste particule.