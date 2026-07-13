Ministerul rus al Apărării a anunțat luni că armata rusă a atacat infrastructura din portul ucrainean Chornomorsk, situat în apropierea orașului Odesa. Conform declarațiilor oficiale ale Moscovei preluate de Reuters, bombardamentele au vizat zone utilizate de forțele armate ucrainene pentru transportul și descărcarea de echipamente militare, rezervoare de combustibil, precum și un depozit de muniție, provocând pagube semnificative. Autoritățile ruse au mai susținut că au fost lovite două feriboturi și o navă de containere aflate în perimetrul portuar.

Activitatea unui gigant agricol ucrainian, paralizată

În urma acestor atacuri, gigantul agricol ucrainean Kernel Holding a anunțat luni suspendarea activității sale în portul Chornomorsk. Reprezentanții companiei au precizat că activele deținute în zonă au fost grav avariate în urma unei serii de lovituri succesive cu rachete și drone desfășurate de forțele ruse în nopțile de 10, 11 și 12 iulie.

Până în acest moment, autoritățile de la Kiev nu au oferit comentarii oficiale cu privire la informațiile prezentate de partea rusă. Oficialii de la Moscova au avertizat însă că vor intensifica atacurile asupra Ucrainei ca reacție la ripostele recente ale Kievului, care a vizat rafinării de petrol și petroliere rusești, lovituri despre care Rusia susține că au provocat o penurie severă de combustibil pe teritoriul său.