O familie formată din doi adulți și un copil care optează pentru un sejur all inclusive de 5-6 nopți în Bulgaria scoate din buzunar, în medie, între 1.100 și 1.300 de euro, conform datelor centralizate de o platformă online de turism specializată în vacanțe în țara vecină, anunță Agerpres.

Românii domină topul turiștilor străini din stațiunile bulgărești

Românii continuă să ocupe prima poziție în topul turiștilor străini care vizitează Bulgaria, devansând vizitatorii din Germania, Polonia, Grecia, Cehia sau Ucraina. Datele Institutului Național de Statistică din Bulgaria arată că, în sezonul extins (între lunile mai și octombrie), țara a atras aproximativ 2,5 milioane de turiști din Uniunea Europeană, iar cetățenii români au reprezentat 31% din totalul acestora.

Printre stațiunile cele mai căutate de români se numără Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach și Constantin și Elena. În ultimii trei ani, pe lista preferințelor a urcat puternic și stațiunea Sveti Vlas, datorită investițiilor masive în hoteluri noi care oferă servicii din categoria premium.

Sejururi mai scurte și orientare către ofertele de ultim moment

În ceea ce privește comportamentul de consum, durata medie a unei vacanțe în Bulgaria a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 5,2 nopți, comparativ cu media de 5,8 nopți din anii precedenți. Tendința indică faptul că, pe măsură ce vor apărea ofertele de tip last minute, durata sejururilor ar putea scădea chiar la 4-5 nopți.

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Alternative economice și stabilitatea sectorului premium

Deși cele mai multe rezervări de familie se concentrează în intervalul 1.100-1.300 de euro, în perioada de vârf a sezonului (iunie-iulie) există și variante mai accesibile. Astfel, prețurile pornesc de la 350 de euro pentru un sejur all inclusive de 5 nopți destinat unui cuplu. Aceeași sumă minimă este valabilă și pentru o familie cu un copil sub 12 ani, datorită politicilor hoteliere prin care copiii din această categorie de vârstă beneficiază de gratuitate.

La polul opus, analiza pieței arată că segmentul vacanțelor premium a rămas stabil și a fost cel mai puțin afectat de schimbările economice.