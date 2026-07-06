Când temperaturile trec de 30 de grade, puțini oameni mai au chef să pornească cuptorul. Nici celebra Ina Garten, cunoscută drept „Barefoot Contessa”, nu face excepție. Într-o postare publicată pe Substack, aceasta a dezvăluit care sunt cele trei preparate pe care le pregătește atunci când este „prea cald să gătească”, potrivit SheKnows.

„Urăsc să gătesc atunci când este atât de cald. Din fericire, vara este perioada în care piețele, pescăriile și magazinele alimentare sunt pline de ingrediente care nu au nevoie de multă preparare”, spune Ina Garten.

Meniul propus de celebra autoare de cărți de bucate este simplu, rapid și pune în valoare ingredientele de sezon.

Salată cu roșii heirloom și brânză cu mucegai albastru

Prima recomandare este o salată extrem de simplă, preparată din doar cinci ingrediente principale: roșii heirloom, brânză cu mucegai albastru, rucola, busuioc proaspăt și ceapă roșie. La acestea se adaugă ulei de măsline extravirgin, sare și piper.

În locul clasicei combinații de roșii cu mozzarella, Ina Garten folosește brânză cu mucegai albastru, care oferă preparatului un gust mai intens și contrastează cu dulceața naturală a roșiilor de vară.

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Rezultatul este o salată răcoritoare, potrivită pentru prânz sau ca garnitură lângă preparate din pește ori carne.

Tigaie de vară cu scoici, cârnați și porumb

Preparatul combină scoici, cârnați, porumb dulce, ceapă, usturoi, vin alb și ierburi aromatice, rezultând o cină de vară care se prepară rapid într-o singură tigaie.

Potrivit autoarei, preparatul este suficient de simplu încât să poată fi realizat și de cei fără multă experiență în bucătărie.

Dulceața porumbului completează foarte bine aromele scoicilor și ale cârnaților, iar rețeta poate deveni o opțiune rapidă pentru o cină de vară.

Un cocktail răcoritor cu limoncello și vodcă

În meniul propus de Ina Garten nu putea lipsi și un cocktail.

Vedeta recomandă un Limoncello Vodka Collins, o băutură pe bază de limoncello, vodcă și lămâie, pe care o descrie drept una dintre cele mai potrivite alegeri pentru zilele toride.

Cocktailul este preparat din limoncello, vodcă, suc proaspăt de lămâie, apă minerală carbogazoasă și gheață, fiind decorat, opțional, cu felii de lămâie.

Vara, ingredientele sunt vedetele

Pentru Ina Garten, secretul meselor de vară nu constă în rețete complicate, ci în folosirea unor ingrediente proaspete, care au nevoie de cât mai puțină preparare.

Roșiile coapte, porumbul dulce și fructele de mare proaspete sunt suficiente pentru a obține preparate gustoase, fără a petrece mult timp în bucătărie și fără a încălzi inutil casa.