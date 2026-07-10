Interesul pentru plantele medicinale și aromatice continuă să crească în România. Atât în rândul cultivatorilor și producătorilor locali, cât și al celor care doresc să le folosească în alimentație și în viața de zi cu zi. Acest interes este reflectat și de cea de-a XI-a ediție a Zilelor Plantelor Medicinale din Ținutul Secuiesc, organizată în 11 și 12 iulie la Grădina Maria din Șumuleu Ciuc.

Evenimentul reunește specialiști, cultivatori, producători locali, meșteșugari și vizitatori interesați să descopere modul în care plantele aromatice și medicinale pot fi integrate în gastronomie, agricultură și stilul de viață apropiat de natură.

Tot mai mulți oameni redescoperă plantele aromatice și medicinale

Organizatorii spun că evoluția evenimentului confirmă interesul tot mai mare pentru acest domeniu. Chiar dacă nu există statistici centralizate privind numărul cultivatorilor sau al consumatorilor din regiune.

„În ultimii ani observăm un interes tot mai mare pentru plantele medicinale şi aromatice, atât din partea cultivatorilor şi a micilor producători, cât şi din partea publicului larg. Oamenii doresc să afle tot mai multe despre cultivarea, recunoaşterea, prelucrarea şi utilizarea corectă a acestor plante în alimentaţie, în menţinerea stării de sănătate şi în gospodărie. Deşi nu dispunem de date statistice centralizate privind numărul cultivatorilor şi al consumatorilor din întreaga regiune, evoluţia evenimentului arată în mod clar creşterea interesului faţă de acest domeniu. Ediţia din 2026 se desfăşoară pe parcursul a două zile şi include un program profesional şi comunitar mai amplu, cu numeroase prelegeri, demonstraţii, activităţi practice şi programe dedicate familiilor”, a declarat Miklós Szende pentru AGERPRES.

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Plantele medicinale, parte din patrimoniul culinar și cultural

Potrivit organizatorilor, plantele medicinale și aromatice reprezintă o componentă importantă a patrimoniului natural și cultural al Ținutului Secuiesc. Cunoștințele despre cultivarea și utilizarea lor s-au transmis de-a lungul generațiilor în comunitățile rurale.

„Considerăm că este important ca această moştenire să fie păstrată, prezentată într-un mod responsabil şi pusă în legătură cu informaţiile ştiinţifice actuale”, a subliniat Miklós Szende.

Evenimentul creează un spațiu de întâlnire între cultivatori, specialiști, producători locali, familii și toți cei interesați de alimentația bazată pe ingrediente naturale și de valorificarea responsabilă a resurselor locale.

Gastronomia cu plante aromatice, în prim-plan

Unul dintre punctele de atracție ale ediției din acest an îl reprezintă demonstrațiile culinare, inspirate din rețete istorice reinterpretate într-o manieră contemporană.

Programul profesional include conferințe dedicate:

rolului condimentelor și plantelor aromatice în alimentație și menținerea sănătății;

plantelor sălbatice comestibile;

utilizării plantelor aromatice în bucătăria tradițională transilvăneană;

cultivării șofranului;

plantelor menționate în Biblie;

folosirii plantelor medicinale în protecția culturilor agricole.

De asemenea, specialiștii vor participa la o masă rotundă dedicată viitorului sectorului plantelor medicinale în Ținutul Secuiesc.

Producătorii locali își prezintă produsele

Manifestarea oferă producătorilor posibilitatea de a-și prezenta produsele și metodele de lucru, contribuind astfel la promovarea economiei locale și la valorificarea sustenabilă a resurselor naturale.

„Scopul evenimentului este de a prezenta bogăţiile naturale ale Ţinutului Secuiesc, valorile comunităţilor locale şi rezultatele muncii oamenilor care creează valoare în această regiune. Programul reuneşte tradiţia şi inovaţia, cunoştinţele profesionale şi experienţa practică, natura şi comunitatea”, a transmis Miklós Szende.

Pe lângă conferințe și demonstrațiile gastronomice, vizitatorii pot participa la târgul producătorilor locali și la activități dedicate copiilor.

Grădina Maria, un loc cu istorie și tradiție

Evenimentul are loc în Grădina Maria din Șumuleu Ciuc, aflată în administrarea Centrului de Protecție a Copilului „Sfântul Ștefan” al Fundației „Sfântul Francisc” din Deva.

Grădina este cunoscută pentru colecțiile sale de plante medicinale și flori și oferă un spațiu dedicat liniștii, reflecției și apropierii de natură.

Locul are și o valoare istorică aparte. Potrivit organizatorilor, călugărul franciscan Ioan Căianu (Kájoni János) cultiva aici plante medicinale împreună cu frații săi. Și a realizat, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, lucrarea „Magyar Herbárium”, una dintre cele mai importante contribuții istorice dedicate plantelor medicinale din regiune.

„Grădina Maria nu reprezintă doar cadrul natural al evenimentului, ci este un loc legat în mod organic de istoria plantelor medicinale, de spiritualitatea franciscană şi de educaţia comunitară”, a explicat Miklós Szende.

O sărbătoare a naturii și a gusturilor locale

Organizatorii își propun ca ediția din acest an să depășească dimensiunea unui eveniment profesional. Să devină o întâlnire dedicată comunității, tradițiilor culinare și patrimoniului local.

„Ne dorim ca această ediţie să nu fie doar un eveniment profesional, ci şi o adevărată sărbătoare a comunităţii, a naturii, a gusturilor locale şi a cunoştinţelor transmise între generaţii”, a concluzionat Miklós Szende, citat de Agerpres.

Accesul publicului este gratuit.