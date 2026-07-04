Valul de caniculă care a cuprins județul Botoșani îi obligă pe crescătorii de animale să își adapteze complet programul de lucru. Temperaturile resimțite au depășit pe alocuri 40 de grade Celsius, iar efectele se văd atât în comportamentul animalelor, cât și în producția de lapte, relatează Monitorul de Botoșani.

Pe pășunile din zona Stațiunii de Cercetare Popăuți, oile caută umbra și evită să se hrănească în timpul zilei. Pentru a limita pierderile, multe turme sunt scoase la pășunat după apusul soarelui.

„Eu n-am prins așa călduri. Am 59 de ani și așa ceva n-am prins, mai ales că am opt ani de când sunt la Popăuți”, spune unul dintre ciobani.

Producția de lapte scade din cauza stresului termic

Specialiștii explică faptul că temperaturile ridicate reduc consumul de hrană al animalelor, iar acest lucru afectează direct producția de lapte.

„Într-o zi ca aceasta nu s-au alimentat destul. Cred că majoritatea fermierilor le vor duce la pășunat pe timpul nopții, ca să se hrănească și să nu piardă producția de lapte. În perioada asta scade producția de lapte, pentru că nu se hrănesc destul animalele pe timp de zi”, a declarat Daniel Nechifor, inginer zootehnist.

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Animalele tinere sunt ținute în ferme, unde sunt protejate de soare și de efortul suplimentar pe care l-ar presupune deplasarea pe pășune.

„Facem tot posibilul să conservăm energia lor. Dacă ar merge pe pășune în aceste condiții, ar consuma multă energie, iar creșterea ar fi mai lentă”, explică specialistul.

Apa, esențială pentru animale și ciobani

Pe lângă lipsa hranei, asigurarea apei reprezintă una dintre cele mai mari provocări. Ciobanii transportă apă de mai multe ori pe zi pentru a menține animalele hidratate, în timp ce și ei încearcă să facă față temperaturilor extreme.

„Apă rece în geantă. Ne pun seara o sticlă de apă în congelator și la amiază ne mai aduce șeful de fermă sau doctorul veterinar apă rece. Dacă este cazul, îl mai sunăm. Ce altceva putem face? Cu Dumnezeu nu ne putem bate”, spune ciobanul Carmin Răileanu.

Specialiștii: sănătatea animalelor trebuie să fie prioritatea

Directorul Stațiunii de Cercetare Popăuți, Ionică Nechifor, le recomandă fermierilor să reducă expunerea animalelor la soare și să le asigure apă din abundență.

„În perioada de amiază să le țină la umbră, să nu le lipsească resursa de apă. Este o perioadă foarte dificilă și fermierii trebuie să pună pe primul loc sănătatea animalelor, nu doar producția”, a declarat acesta.

Meteorologii anunță că valul de căldură se va menține și în zilele următoare, astfel că fermierii din Botoșani vor continua să adapteze programul de pășunat și măsurile de protecție pentru a limita efectele caniculei asupra efectivelor și a producției.