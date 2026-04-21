Roșiile sunt considerate un aliment sănătos, bogat în vitamina C, licopen și antioxidanți. Totuși, în anumite situații medicale, medicii pot recomanda limitarea sau evitarea lor temporară ori pe termen mai lung. “Nu sunt „interzise” în mod general, însă pot agrava unele simptome digestive sau reacții de sensibilitate”, a explicat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie.

Afecțiuni în care roșiile pot crea probleme

Reflux gastroesofagian – Persoanele cu reflux gastroesofagian pot observa că roșiile accentuează simptomele. “Aciditatea acestora poate intensifica senzația de arsură retrosternală, regurgitațiile și disconfortul după masă”, spune dr. Daciana Toma.

Gastrită sau ulcer gastric – În cazul inflamațiilor mucoasei gastrice, roșiile – mai ales crude sau sub formă de suc – pot irita stomacul. Acest lucru poate duce la accentuarea durerii sau a senzației de arsură.

Sindrom de colon iritabil (IBS) – Pentru unele persoane care suferă de colon iritabil, roșiile pot declanșa balonare, crampe sau disconfort abdominal. Toleranța variază însă de la o persoană la alta.

Alergie la roșii sau sindrom de alergie orală – În unele cazuri apar reacții alergice ușoare, precum mâncărimi în gură sau umflarea buzelor, mai ales la persoanele alergice la polen. “Uneori reacțiile pot fi influențate și de substanțele cu care au fost tratate roșiile. Este recomandabil să consumăm roșii din surse sigure, de preferat în sezonul în care roșiile se coc în mod natural în România”, ne sfătuiește dr. Daciana Toma.

Pietre la rinichi – În funcție de tipul calculilor renali, în anumite situații, medicul poate recomanda ajustări alimentare. “Roșiile nu sunt, de regulă, principala cauză, dar pot fi limitate în dietele strict personalizate”, explică medicul.

Diverticuli colonici – Pentru persoanele cu diverticuli colinici, în special cele care au episoade frecvente de diverticulită, se poate recomanda evitarea alimentelor cu semințe, inclusiv roșiile.

Când nu este nevoie să eviți roșiile

În majoritatea cazurilor, roșiile pot fi consumate fără probleme dacă:

nu apar arsuri gastrice după masă

nu ai balonare sau dureri abdominale asociate clar consumului

nu există reacții alergice

nu observi agravarea simptomelor după consum

În aceste situații, eliminarea lor din dietă nu aduce beneficii reale.

Cum verifici dacă roșiile îți provoacă simptome

O metodă simplă este testul alimentar:

Observă timp de trei – șapte zile: notează simptomele după consum

Elimină roșiile una – două săptămâni: evită și produsele derivate (sosuri, ketchup)

Reintrodu-le: urmărește dacă simptomele reapar în 24–48 de ore

Dacă simptomele dispar și revin odată cu reintroducerea, este posibil să existe o sensibilitate.

Când merită limitate, chiar dacă nu sunt complet interzise

reflux gastric frecvent

gastrită activă

sindrom de colon iritabil cu reacții evidente

diete de eliminare recomandate de medic

Ce trebuie să știi despre consumul de roșii

„De cele mai multe ori, roșiile nu sunt cauza principală a problemelor digestive. Impactul lor depinde de cantitate (o roșie versus sos concentrat), forma în care le consumi (crude sau gătite) și de combinația cu alte alimente (grase, picante, alcool).

Să nu uităm că roșiile rămân un aliment valoros pentru sănătate, iar restricționarea lor are sens doar atunci când există o legătură clară cu simptomele tale sau o recomandare medicală specifică”, explică dr. Daciana Toma.