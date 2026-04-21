Când NU este indicat să consumi roșii / Dr. Daciana Toma recomandă prudență dacă ai pietre la rinichi sau gastrită: „Impactul lor depinde de cantitate, forma în care le consumi și de combinația cu alte alimente”

21 apr. 2026, Nutriție
Cuprins
  1. Afecțiuni în care roșiile pot crea probleme
  2. Când nu este nevoie să eviți roșiile
  3. Cum verifici dacă roșiile îți provoacă simptome
  4. Când merită limitate, chiar dacă nu sunt complet interzise
  5. Ce trebuie să știi despre consumul de roșii

Roșiile sunt considerate un aliment sănătos, bogat în vitamina C, licopen și antioxidanți. Totuși, în anumite situații medicale, medicii pot recomanda limitarea sau evitarea lor temporară ori pe termen mai lung. “Nu sunt „interzise” în mod general, însă pot agrava unele simptome digestive sau reacții de sensibilitate”, a explicat, pentru G4Food, dr. Daciana Toma, medic primar medicină de familie, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie.

Afecțiuni în care roșiile pot crea probleme

  •  Reflux gastroesofagian – Persoanele cu reflux gastroesofagian pot observa că roșiile accentuează simptomele. “Aciditatea acestora poate intensifica senzația de arsură retrosternală, regurgitațiile și disconfortul după masă”, spune dr. Daciana Toma.
  • Gastrită sau ulcer gastric – În cazul inflamațiilor mucoasei gastrice, roșiile – mai ales crude sau sub formă de suc – pot irita stomacul. Acest lucru poate duce la accentuarea durerii sau a senzației de arsură.
  •  Sindrom de colon iritabil (IBS) – Pentru unele persoane care suferă de colon iritabil, roșiile pot declanșa balonare, crampe sau disconfort abdominal. Toleranța variază însă de la o persoană la alta.
  • Alergie la roșii sau sindrom de alergie orală – În unele cazuri apar reacții alergice ușoare, precum mâncărimi în gură sau umflarea buzelor, mai ales la persoanele alergice la polen. “Uneori reacțiile pot fi influențate și de substanțele cu care au fost tratate roșiile. Este recomandabil să consumăm roșii din surse sigure, de preferat în sezonul în care roșiile se coc în mod natural în România”, ne sfătuiește dr. Daciana Toma.
  • Pietre la rinichi – În funcție de tipul calculilor renali, în anumite situații, medicul poate recomanda ajustări alimentare. “Roșiile nu sunt, de regulă, principala cauză, dar pot fi limitate în dietele strict personalizate”, explică medicul.
  •  Diverticuli colonici – Pentru persoanele cu diverticuli colinici, în special cele care au episoade frecvente de diverticulită, se poate recomanda evitarea alimentelor cu semințe, inclusiv roșiile.

Când nu este nevoie să eviți roșiile

În majoritatea cazurilor, roșiile pot fi consumate fără probleme dacă:

  • nu apar arsuri gastrice după masă
  • nu ai balonare sau dureri abdominale asociate clar consumului
  • nu există reacții alergice
  • nu observi agravarea simptomelor după consum

În aceste situații, eliminarea lor din dietă nu aduce beneficii reale.

Cum verifici dacă roșiile îți provoacă simptome

O metodă simplă este testul alimentar:

  • Observă timp de trei – șapte zile: notează simptomele după consum
  • Elimină roșiile una – două săptămâni: evită și produsele derivate (sosuri, ketchup)
  • Reintrodu-le: urmărește dacă simptomele reapar în 24–48 de ore
Dacă simptomele dispar și revin odată cu reintroducerea, este posibil să existe o sensibilitate.

Când merită limitate, chiar dacă nu sunt complet interzise

Ce trebuie să știi despre consumul de roșii

„De cele mai multe ori, roșiile nu sunt cauza principală a problemelor digestive. Impactul lor depinde de cantitate (o roșie versus sos concentrat), forma în care le consumi (crude sau gătite) și de combinația cu alte alimente (grase, picante, alcool).

Să nu uităm că roșiile rămân un aliment valoros pentru sănătate, iar restricționarea lor are sens doar atunci când există o legătură clară cu simptomele tale sau o recomandare medicală specifică”, explică dr. Daciana Toma.

Arenda trece de la venit pasiv la decizie strategică | Adrian Farcaș, Transavia: „Pentru noi, arenda nu înseamnă doar extinderea suprafețelor lucrate, ci o responsabilitate pe termen lung"
Tot ce trebuie să știi când alegi o ceapă. Lucian Dragomir, legumicultor: „Dacă ceapa verde are tija dreptunghiulară/cu unghiuri ascuțite atunci ea provine dintr-o ceapă veche și este mai aspră, mai iute. Cea cu tulpina perfect cilindrică e mai fragedă și mai dulce"
Sute de persoane evacuate din Selgros Baia Mare după o explozie cauzată de o scurgere de dioxid de carbon
Salon de evenimente și terasă din Parcul Cișmigiu, demolate la ordinul Primarului General
Frigidere cu mâncare gratuită pe străzile din Polonia / Aproximativ 1.600 de puncte unde oamenii pot lăsa alimente pentru cei nevoiași
