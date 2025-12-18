Gastroenterologul Virginia Gómez demontează unul dintre miturile postului intermitent, foarte la modă în ultimii ani, scrie ABC.

Postul intermitent a devenit în ultimii ani una dintre cele mai populare rutine nutriționale în rândul populației înteresate de o alimentație corectă și menținerea sănătății personale. Acest model de alimentație, care constă în alternarea perioadelor de ingestie fără restricții cu perioade de repaus digestiv, are diverse beneficii, deși sunt și mulți oameni care îl adoptă pe baza unor credințe false.

În timpul perioadelor de post, corpul nu primește alimente, ceea ce obligă organismul să apeleze la rezervele sale de energie, în principal la grăsimea stocată, pentru a funcționa. De aceea, postul intermitent poate aduce beneficii precum îmbunătățirea sănătății metabolice, optimizarea arderii grăsimilor și repararea celulară.

Postul intermitent și inflamația intestinală

În acest sens, mulți oameni practică postul intermitent crezând că acesta ajută la desumflarea (reducerea inflamației) intestinului. Inflamația acestei părți a corpului este un simptom pe care mulți oameni îl resimt temporar, deși poate apărea și la persoane cu intoleranțe, infecții gastrointestinale sau alte tipuri de boli cronice.

Reduce postul intermitent inflamația intestinului?

În timpul unui interviu recent, dr. Gómez a primit o serie de întrebări cu răspuns „adevărat” sau „fals”. „Reduce postul intermitent inflamația intestinului?” a fost una dintre întrebările care i-au fost adresate.

Experta a răspuns categoric: „Nu”. Cu toate acestea, ea a explicat că „mulți oameni care au distensie abdominală” (balonare) „folosesc strategia postului intermitent, uneori chiar fără să fie conștienți de asta”.

Așa cum explică Gómez, multe persoane cu această afecțiune evită să mănânce micul dejun din cauza efectelor pe care acesta le poate avea asupra corpului lor. „De multe ori, distensia abdominală este mediată de mecanoreceptori; adică, în momentul în care faci prima ingestie de alimente, procesul se pune în mișcare și te vei umfla, sau în termeni medicali, vei avea distensie abdominală”, explică ea.

Astfel, deși experta neagă faptul că postul intermitent ar reduce inflamația intestinului, ea asigură că este vorba despre „o strategie adoptată aproape inconștient, deoarece persoana se simte mai bine dacă amână ora primei mese”.

„Dar nu are nicio legătură, nu reduce inflamația, pentru că nu există o inflamație acolo; ceea ce simt acești oameni nu este inflamație (în sens medical)”, a insistat.

Acesta este motivul pentru care întotdeauna este bine să discutăm cu un medic de specialitate înainte de a lua decizii legate de tratamente, suplimente sau diete, pentru a putea adopta cele mai eficiente masuri în ceea ce ne privește.