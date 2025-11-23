Călătoriile culinare au devenit un fenomen în SUA. Americanii fac tot mai des astfel de călătorii, adică vizitează unele orașe doar pentru mâncarea pe care o pot găsi acolo. Cel puțin asta arată concluzia unui sondaj recent realizat pe un eșantion de 2.000 de persoane, citat de Food and Wine. Studiul a fost comandat de Visit Anaheim și arată o tendință în creștere: mâncarea devine motivul principal al unei vacanțe, nu peisajele, nici muzeele și nici plajele.

Una din cinci persoane a declarat că a planificat o călătorie exclusiv pentru a gusta un preparat dorit de mult. Rezultatul confirmă transformarea unei plăceri cotidiene într-un criteriu esențial pentru alegerea destinației. Sondajul arată că oamenii au cheltuit în medie 910 dolari pentru ultima lor vacanță culinară. Mai mult, ar fi dispuși să aloce chiar 1.929 dolari dacă ar avea șansa să guste preparate emblematice în locurile de origine.

Topul celor mai căutate preparate

Lista preferințelor este dominată de orașe cu tradiții gastronomice puternice. Philadelphia ocupă primul loc. Acolo, un cheesesteak autentic atrage 27% dintre respondenți. La mică distanță se află New York, unde pizza în stil newyorkez rămâne un magnet. Alte preparate care motivează turiștii să călătorească sunt barbecue-ul din Kansas City, deep-dish pizza din Chicago și barbecue-ul texan din zona Central Texas. Topul arată o revenire la gusturi tradiționale și la preparate care definesc identitatea culinară americană.

Tinerii sunt cei care alimentează fenomenul. Aproape jumătate dintre tinerii din generația Z au făcut deja o astfel de călătorie. Millennials urmează același drum. Diferența este vizibilă față de generațiile mai în vârstă, pentru care aceste vacanțe rămân rare. Platformele digitale joacă un rol important. Imaginile și filmările scurte prezentate pe TikTok și Instagram transformă restaurantele în obiective turistice. Uneori, un singur preparat devine motiv de pelerinaj culinar.

Planificarea acestor călătorii nu este lăsată la întâmplare. Trei sferturi dintre participanți declară că își organizează detaliat meniul încă înainte de a-și pregăti bagajele. Analizează mai multe site-uri, caută articole, urmăresc filmări și cer sfaturi prietenilor. Mâncarea devine o hartă alternativă pentru explorarea țării, iar fiecare gust spune o poveste despre comunitatea care l-a creat. Aceste experiențe se transformă în amintiri puternice.

Tendința arată o legătură puternică între identitatea locală și culturile culinare. Oamenii nu caută doar un preparat bun, autenticitate, tradiție și acel sentiment de descoperire care face o călătorie memorabilă. Fenomenul este în creștere și ar putea redefini modul în care americanii își aleg destinațiile în următorii ani.