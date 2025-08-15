De la Sarmale la Tapas | Restaurante din Aragon, adesea menționate și în ghidurile gastronomice/ Tot ce trebuie să știi despre bucătăria acestei regiuni spaniole, preparate emblematice și unde le poți testa

Aragonul se află printre cele mai apreciate regiuni spaniole atunci când vorbim de gastronomie: restaurante cu stele Michelin, meniuri inovatoare sau localuri cu un bun raport calitate-preț, peisaje pitorești și reinterpretări ale bucătăriei tradiționale – toate contribuie la o experiență culinară specială.

1. Restaurant cu stele Michelin

Cancook (Zaragoza) – Fusion global cu ingrediente aragoneze. Chefii propun meniuri de degustare sofisticate: de la 10 la 18 feluri, între 90 € și 150 €.

La Prensa (Zaragoza) – Eleganță și imaginație culinară: meniuri degustare de 8 până la 11 feluri la prețuri nu foarte mari (90–120 €).

Lillas Pastia (Huesca) – Un local cu stea Michelin din 1998. Concentrat pe ingrediente locale, tradiție reinterpretată și o selecție fină de vinuri.

Callizo (Aínsa) – Un restaurant rafinat, cu tradiție Michelin încă din 1998. Pură tradiție locală transpusă în tehnici moderne.

Era de los Nogales (Sardas) – Restaurantul inclus în Ghidul Michelin se află în cel mai mic sat și oferă meniuri într-o casă rurală transformată în locație culinară de top.

2. Restaurate incluse în Ghidul Repsol (Soles Repsol – Michelin-ul spaniol)

Canfranc Express (Canfranc) – Mâncarea se servește într-un vagon din gara Canfranc, iar oferta gastronomică este o combinație de tradiție și avant-garde, premiată cu un Soare Repsol, dar și o stea Michelin.

Casa Rubén (Tella-Sin) – Combină bucătaria contemporană și tradițională în același meniu oferit într-un spațiu rustic convertit.

3. Gama intermediară de localuri de succes

Bib Gourmand recomandă: El Origen (Huesca) – Tradiție aragoneză reinterpretată, meniu de produs local de cca 35 €. El Montañés (Biescas) – Specialități montane (risotto de dovleac, picior de porc) în decor rustic.

Alte opțiuni apreciate: La Cuchara de Ruba (Biescas) – Gusturi autentice în meniuri care se reinventează zi de zi. Cambium (Sallent de Gállego) – Bucătărie din Pirinei, cu accente montane, aduce natura în farfurie: lingote de ternasco IGP și trufă, plus vinuri locale. Vidocq (Formigal) – Fusion aragonez-asiatic în vârful muntelui cu meniu de degustare. Las Torres (Huesca) – Clasic cu meniuri de degustare moderne și rafinate.



Cele mai cunoscute feluri de mâncare din Aragon

Gastronomia aragoneză este o bucătărie simplă, cu origini în activitățile pastorale. Totuși, această origine modestă nu înseamnă că bucătăria are puțină valoare; dimpotrivă, preparatele tradiționale sunt gustoase și multe dintre ele extrem de populare în restul țării. Bazele sunt reprezentate de bucătăria simplă și cu produse locale de calitate.

Pollo al chilindrón

Este o rețetă tradițională în unele regiuni din nordul Spaniei, dar în Aragon este considerat preparat tipic. Gătit simplu, constând în pui preparat cu legume, în special ardei, și jamon serrano. Se servește de obicei cu cartofi prăjiți și multă pâine pentru a înmuia sosul. O legendă spune că numele „chilindrón” provine de la un joc de cărți, deși nu există date sigure care să confirme această origine.

Huevos al salmorrejo

Acest preparat nu are legătură cu salmorejo andaluz. În Aragon, saramura se numește „salmorra”, iar termenul „salmorrejo” s-a aplicat la anumite tocănițe gătite în vase de lut cu conserve și alte ingrediente, de obicei legume, într-un sos lejer. Prima mențiune scrisă datează din 1955, în cartea Homenaje a la cocina aragonesa. Rețeta tradițională include ouă, carne de porc, cârnat longaniza, sparanghel, usturoi și pătrunjel.

Recao de Binéfar

Acest fel constă într-o rețetă simplă de fasole uscată albă, orez și cartofi. Numele provine de la „recado”, care înseamnă „provizii zilnice aduse de la piață sau magazin”. În Aragon, a ajuns să desemneze un fel complet de mâncare care include tot ce e necesar pentru supraviețuire după o muncă grea. Binéfar, localitatea din Huesca, este locul de naștere al creatorului rețetelor, Teodoro Bardají (1882-1958), care a popularizat recao prin publicarea lui în revista gastronomică El Gorro Blanco în 1922.

Bacalao ajoarriero

Bacalao ajoarriero sau „codul cu usturoi” provine din comerțul arrierilor, care transportau diverse mărfuri pe animale de povară, inclusiv pește precum codul. În Aragon, această rețetă este „albă”, adică fără roșii.

Chiretas

Preparat din intestine de miel, originar din Barbastro. Este un produs tipic din munții din Alto Aragón, cu ingrediente precum genunchi de porc, orez, piper, scorțișoară, usturoi și altele. Deși inițial era un preparat modest, acum este inclus de unii chefi aragonezi în meniuri ca o mâncare sofisticată.

Ternasco de Aragón

Carne de miel tânăr, cu Denumire de Origine Protejată (1992) și Indicație Geografică Protejată. Mielul este hrănit cu lapte de oaie și cereale și sacrificat la maximum 3 luni. Se prepară de obicei la cuptor, la foc mic, cu cartofi.

Fructe de Aragón

Dulciuri confiate din pere, mere, piersici, caise, cireșe, smochine, prune și portocale, gătite în sirop și apoi glazurate cu ciocolată. Rețeta modernă a fost inventată de Julio Asín, patiserul din Zaragoza, înainte de Războiul Civil.

Trenza de Almudévar

Foietaj umplut cu gălbenuș, nuci, migdale și stafide în rom, glazurat la final. Rețeta a fost dezvoltată în anii ’80 în Almudévar, Huesca, și durează aproximativ 3 zile prepararea sa.

Migas aragonesas

Fel rustic din pâine veche, ulei sau untură de miel, usturoi. Variantele aragoneze includ ou prăjit și struguri.

Cardo con almendras

Preparat cu țelină de iarnă și migdale, uneori cu șuncă. Este tradițional de Crăciun în Aragon și în alte regiuni învecinate.

Madejas

Preparat din intestine subțiri de miel (adesea ternasco), popular mai ales în Zaragoza. Se curăță, se rulează, se fierb și se prăjesc sau se coc la grătar, asezonate cu ulei, pătrunjel și usturoi.

Ensalada ilustrada sau aragoneză

Salată cu legume proaspete: salată verde, roșii, ceapă, ardei verde, ou, ton, sparanghel și puțină șuncă serrano. Este considerată strămoșul salatei mixte spaniole.

Borrajas con almejas

Borraja este o legumă specifică regiunii din zona Ebrului, Navarrei, provinciei La Rioja, dar și Aragon-ului. Rețeta a fost popularizată în restaurantele aragoneze începând din 1987, devenind un clasic al gastronomiei locale.

O scenă gastronomică pentru toate gusturile

Aragonul oferă tot ce-și poate dori un gurmand: de la experiențe Michelin, prin festivaluri de tradiție reinterpretată, până la restaurante locale unde gustul păstrează legătura cu produsele locale aragoneze și obiceiurile gastronomice locale. Indiferent de pretenții sau buget, Aragon propune o aventură culinară autentică, în pas cu inovația și respectul pentru terroir.

