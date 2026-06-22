În zilele caniculare, limonada rămâne una dintre cele mai apreciate băuturi răcoritoare. Pentru cei care încearcă să reducă aportul de zahăr sau caută alternative mai sănătoase la sucurile din comerț, o limonadă cu mentă preparată acasă poate fi o soluție simplă și gustoasă.

Rețeta nu conține zahăr adăugat și se bazează pe aroma naturală a lămâilor și a mentei proaspete. Pentru un gust mai dulce, se pot adăuga câteva felii de fructe, precum piersici, căpșuni sau mere.

De ce ingrediente ai nevoie

Pentru aproximativ un litru de limonadă sunt necesare:

3 lămâi mari;

o legătură de mentă proaspătă;

1 litru de apă rece;

cuburi de gheață;

opțional, câteva felii de piersică sau măr pentru un plus de aromă.

Cum se prepară

Lămâile se spală bine și se storc. Frunzele de mentă se zdrobesc ușor între degete sau cu ajutorul unui mojar pentru a elibera uleiurile aromatice.

Sucul de lămâie se amestecă cu apa rece, apoi se adaugă menta și cuburile de gheață. Băutura se lasă la frigider timp de 20-30 de minute pentru ca aromele să se combine.

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Pentru o variantă mai intensă, câteva felii de lămâie și câteva frunze suplimentare de mentă pot fi adăugate direct în carafă înainte de servire.

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De ce aleg tot mai mulți oameni limonada fără zahăr

Specialiștii în nutriție recomandă limitarea consumului de zahăr adăugat, în special în sezonul cald, când tentația de a consuma băuturi dulci este mai mare. O limonadă preparată acasă permite controlul ingredientelor și oferă o hidratare mai bună decât multe dintre produsele disponibile pe rafturile magazinelor.

Menta contribuie la senzația de prospețime, iar lămâia furnizează vitamina C și un gust revigorant, potrivit pentru temperaturile ridicate din timpul verii.

Servită foarte rece, alături de câteva frunze proaspete de mentă și felii de lămâie, această limonadă poate deveni una dintre cele mai simple și apreciate băuturi ale sezonului.