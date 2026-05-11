Medicamentele de tip GLP-1, devenite extrem de populare pentru pierderea în greutate, par să aibă efecte care merg dincolo de controlul apetitului și scăderea kilogramelor. Un nou studiu arată că aceste tratamente pot influența inclusiv felul în care oamenii își folosesc telefoanele și rețelele sociale.

Potrivit unei analize publicate de UniladTech, un număr semnificativ de utilizatori ai acestor injecții au raportat schimbări surprinzătoare în comportamentele zilnice, inclusiv reducerea timpului petrecut pe social media și diminuarea tendinței de „doomscrolling” – consumul compulsiv de conținut negativ sau infinit pe telefon.

Popularitatea tratamentelor GLP-1 a crescut spectaculos în ultimii ani. Potrivit datelor citate de UniladTech, peste 40 de milioane de americani au folosit deja astfel de medicamente pentru slăbit. Aceste tratamente, cunoscute mai ales prin branduri precum Ozempic, Wegovy sau Mounjaro, au fost adoptate inclusiv de vedete precum Elon Musk, Oprah Winfrey și Kelly Clarkson, care au vorbit public despre utilizarea lor.

Scad și alte impulsuri, nu doar apetitul

Una dintre cele mai neașteptate concluzii ale studiului este legată de utilizarea telefonului mobil. Analiza realizată de platforma medicală ZAVA, bazată pe peste jumătate de milion de pacienți, arată că 8,4% dintre utilizatori au declarat că folosesc mai puțin rețelele sociale după începerea tratamentului. Mai exact, aceștia spun că simt mai puțină nevoie de a verifica constant telefonul sau de a petrece timp în scroll continuu pe platformele sociale.

Schimbările observate nu se opresc la social media. Potrivit datelor, 63% dintre participanți au raportat o reducere a poftei de alcool. În plus, 41% spun că au redus cumpărăturile impulsive, iar 24% au remarcat o scădere a dorinței de a consuma nicotină. Aceste rezultate sugerează că efectul medicamentelor nu este limitat la alimentație, ci poate influența mai multe tipuri de comportamente compulsive.

Explicația: schimbarea sistemului de recompensă din creier

Specialiștii cred că explicația este legată de modul în care aceste medicamente influențează sistemul de recompensă din creier. Dr. Crystal Wyllie, specialist clinic în cadrul ZAVA, explică faptul că medicamentele GLP-1 par să reducă tendința de a căuta recompense imediate, nu doar prin mâncare, ci și prin alte obiceiuri repetitive. „Aceste descoperiri sugerează că medicamentele GLP-1 pot influența comportamentele de căutare a recompensei dincolo de alimentație”, a explicat aceasta.

Pe scurt, dacă până acum aceste tratamente erau asociate cu reducerea poftei de mâncare, noua ipoteză este că ele reduc și alte forme de „foame psihologică”.

Studiul a identificat și schimbări emoționale importante. Unii utilizatori au raportat reducerea anxietății, îmbunătățirea stării generale de bine și o motivație mai mare pentru organizare și îngrijire personală. În plus, cercetătorii au observat și scăderea unor comportamente compulsive precum smulgerea părului sau ciupirea pielii.

Aceste observații alimentează ideea că medicamentele GLP-1 ar putea avea efecte psihologice și comportamentale mai ample decât se credea inițial.

Cercetătorii cer prudență

Chiar dacă rezultatele sunt spectaculoase, specialiștii avertizează că efectele diferă mult de la o persoană la alta. „Vedem semnale că utilizatorii se simt mai puțin atrași de anumite obiceiuri precum alcoolul, cumpărăturile impulsive sau utilizarea excesivă a rețelelor sociale. Totuși, aceste efecte variază semnificativ și este nevoie de mai multe cercetări”, a precizat Dr. Wyllie.

Concluzia studiului este că medicamentele pentru slăbit ar putea avea un impact mult mai complex decât simpla pierdere în greutate. Dacă aceste efecte vor fi confirmate de cercetări viitoare, tratamentele GLP-1 ar putea deveni importante și în gestionarea altor comportamente compulsive. Deocamdată, însă, mesajul cercetătorilor este clar: aceste medicamente schimbă corpul, dar s-ar putea să schimbe și felul în care creierul caută plăcerea și recompensa.