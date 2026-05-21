Pentru restaurantul „La Butoaie” din Pitești, colaborarea cu Wolt a schimbat modul de lucru și ritmul zilnic al businessului. După o perioadă de adaptare de aproximativ două luni, comenzile online au devenit un canal stabil, care generează astăzi în jur de 40% din totalul vânzărilor.

Într-o piață în care livrările rapide au crescut accelerat, ajungând la o valoare estimată de aproximativ 4,8 miliarde de lei în 2023, restaurantele locale au fost nevoite să se adapteze unui nou comportament de consum, în care accesibilitatea, rapiditatea și prezența în platformele digitale au devenit esențiale.

Un restaurant construit pe volum și diversitate

Restaurantul „La Butoaie” funcționează din 2009, iar actualul manager, Mioara Roinița, a preluat activitatea în 2014. Conceptul a rămas unul larg, orientat spre un public divers. locul și-a păstrat spiritul apropiat de oameni: un restaurant pentru toate gusturile, unde vin familii, colegi, prieteni sau clienți care caută pur și simplu o masă bună, într-un loc familiar.

„Este un restaurant complet. Avem de toate, de la preparate tradiționale la burgeri sau specific italian”, spune aceasta.

Capacitatea locației a fost, până recent, un avantaj competitiv major: aproximativ 250 de locuri pe terasă și încă 150 în interior, înainte ca un incendiu să afecteze spațiul. Chiar și în aceste condiții, restaurantul continuă să funcționeze pe un model mixt, bazat pe consum în locație și livrări.

Spre deosebire de alte restaurante care au descoperit livrările în pandemie, „La Butoaie” avea deja acest serviciu integrat în activitatea de zi cu zi. „Am preluat restaurantul cu livrări. Existau deja mașini și cererea era mare, mai ales din partea firmelor”, explică Mioara Roinița. Totuși, adevărata accelerare a venit în perioada pandemiei, când tot mai mulți clienți au început să-și comande mâncare acasă.. „Atunci ne-am dezvoltat foarte mult pe platforme. Practic, de acolo a început creșterea”, spune managerul.

Wolt și tranziția către un nou model operațional

Colaborarea cu Wolt a prins restaurantul într-un moment potrivit: cererea pentru livrări era în creștere, iar platforma a ajutat echipa să organizeze mult mai bine comenzile și să țină pasul cu ritmul tot mai alert.

Volumul livrărilor a crescut cu aproximativ 80%, iar echipa dedicată a fost extinsă de la 2–3 livratori la circa 10.

Trecerea la Wolt a adus mai mult decât un volum mai mare de comenzi. Pentru echipă, a însemnat un ritm de lucru mai bine organizat, cu timpi clari de răspuns, o prioritizare mai eficientă a comenzilor online în bucătărie și o coordonare mai bună între preparare și livrare.

„La început a fost dificil, dar după ce am înțeles sistemul, lucrurile au început să meargă și vedem creștere”, explică managerul.

40% din comenzi vin din livrări

În prezent, restaurantul funcționează pe un model echilibrat între consumul în locație și comenzile online. „Cred că suntem undeva la 60% în sală și 40% livrări”, explică Mioara Roinița.

Dar această structură este influențată și de specificul restaurantului, care organizează frecvent evenimente mici – de la botezuri la mese de familie – și are o bază stabilă de clienți fideli.

În același timp însă, livrările au devenit un canal constant de vânzare, nu doar unul complementar. Restaurantul procesează zilnic între 120 și 170 de comenzi în timpul săptămânii, cu vârfuri în weekend.

În prezent, platformele precum Wolt contribuie la vizibilitatea restaurantului și aduc un flux constant de comenzi. „Este un ajutor. Vin mai mulți clienți prin acest canal”, explică aceasta.

Un model hibrid, între tradiție și digitalizare

Povestea restaurantului „La Butoaie” arată, de fapt, cât de mult s-a schimbat felul în care ajunge mâncarea la oameni. Dacă înainte restaurantele își făceau livrările pe cont propriu, astăzi tot mai multe comenzi trec prin platforme digitale, care simplifică procesul atât pentru clienți, cât și pentru restaurante.

Această tranziție, accelerată de pandemie, a schimbat complet modul în care funcționează businessurile din HoReCa. În România, ecosistemul livrărilor rapide a ajuns să contribuie cu aproape 2,9 miliarde de lei la economia națională și să susțină aproximativ 41.000 de locuri de muncă .

Pentru „La Butoaie”, colaborarea cu platforme precum Wolt nu a însemnat doar un nou canal de vânzare, ci o adaptare la un nou mod de a face business. „Trebuie să te adaptezi continuu. E un sistem diferit, dar dacă îl înțelegi, te ajută să crești”, concluzionează Mioara Roinița.

1 an de Wolt în România

La un an de la lansarea Wolt în România, povestea „La Butoaie” devine un exemplu concret al modului în care platforma a început să susțină dezvoltarea restaurantelor locale. În doar un an, Wolt a devenit pentru partenerii săi mai mult decât o soluție de livrare: un canal de creștere, vizibilitate și adaptare la noile obiceiuri de consum.

Pentru restaurantul din Pitești, acest impact se vede direct în business: livrările au ajuns să reprezinte aproape 40% din comenzi, echipa și-a reorganizat fluxul de lucru, iar platforma a devenit parte din ritmul zilnic al operațiunilor. La primul an Wolt în România, astfel de povești arată cum tehnologia poate accelera businessurile locale fără să le schimbe identitatea, ci ajutându-le să ajungă mai departe, la mai mulți clienți.