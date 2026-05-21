Mulți oameni plantează viță de vie în curte cu gândul la struguri dulci și sănătoși, însă puțini știu că secretul unei recolte bune nu ține doar de soi sau de sol. Una dintre cele mai importante lucrări este tăierea, iar momentul în care este făcută poate influența direct cât de bine rodește planta, transmite MEDIAFAX.

În timpul iernii, vița de vie intră în repaus vegetativ. Este perioada în care planta nu mai crește și își păstrează energia în rădăcini și în lemnul matur. Acesta este momentul ideal pentru tăiere, deoarece intervenția va influența dezvoltarea din primăvară.

Fără această lucrare, vița crește haotic, se îndesește și consumă energie inutil. În loc să producă struguri, planta își dezvoltă excesiv frunzele și lăstarii. În plus, lipsa aerisirii favorizează apariția bolilor.

Un aspect important este că strugurii cresc doar pe lemn de un an. Asta înseamnă că, dacă nu este eliminat lemnul vechi și nu este stimulată formarea de coarde noi, producția scade de la an la an.

Când se taie vița de vie

Momentul tăierii nu este ales la întâmplare. Tăierea principală se face iarna, din noiembrie până în martie, atunci când planta este complet în repaus vegetativ. Este etapa în care se formează structura butucului și se stabilește practic producția anului următor.

În completare, există și tăierile în verde, realizate primăvara și vara. Acestea ajută la eliminarea lăstarilor inutili și la aerisirea plantei.

Specialiștii recomandă evitarea extremelor: dacă tăierea este făcută prea devreme, vița poate fi afectată de îngheț, iar dacă intervenția este întârziată prea mult, există riscul pierderii de sevă, ceea ce slăbește planta.

Cum recunoști ce trebuie păstrat și ce trebuie eliminat

La început, tăierea poate părea complicată din cauza termenilor specifici, însă logica este simplă: se păstrează ceea ce produce și se elimină ceea ce consumă inutil resurse.

Cepul este o coardă scurtă lăsată pentru regenerare, iar coarda de rod este cea care va produce strugurii. Împreună, acestea formează veriga de rod, importantă pentru echilibrul plantei.

În schimb, coardele subțiri, uscate sau poziționate greșit trebuie eliminate, la fel ca lemnul bătrân care nu mai contribuie la producție.

Reguli simple care fac diferența

Chiar dacă pare o muncă migăloasă, câteva reguli simple pot ajuta la o tăiere corectă:

tăiere oblică, la aproximativ 45 de grade;

păstrarea unei distanțe mici față de mugure;

alegerea doar a coardelor sănătoase și bine dezvoltate.

Respectarea acestor detalii ajută planta să se refacă mai rapid și să producă eficient.

Ce se întâmplă dacă nu tai vița de vie

O viță netăiată nu devine mai productivă, ci dimpotrivă. În timp, aceasta se aglomerează, devine greu de controlat și produce struguri mai mici, mai rari și de calitate mai slabă.

În plus, lipsa tăierii favorizează apariția bolilor și a dăunătorilor, deoarece aerul nu mai circulă corect printre coarde.

La ce sunt buni lăstarii rezultați după tăiere

Lăstarii uscați rezultați din tăierea viței de vie, cunoscuți și sub numele de coarde, pot fi folosiți în mai multe moduri în gospodărie.

Aceștia pot fi utilizați:

pentru foc și afumarea cărnii;

ca mulci și compost;

pentru decorațiuni și proiecte de grădinărit;

ca araci pentru susținerea legumelor în grădină.

Specialiștii atrag însă atenția că lăstarii afectați de boli precum mana, făinarea sau putregaiul nu trebuie folosiți pentru compost sau ca araci, ci arși pentru a preveni răspândirea bolilor.