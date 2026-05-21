Medicul nutriționist Mihaela Bilic susține că unul dintre cele mai eficiente moduri de a întări sistemul imunitar este expunerea la microbi și bacterii din mediul înconjurător. Potrivit acesteia, excesul de igienă poate avea efectul opus și poate fragiliza organismul, transmite MEDIAFAX.

Mihaela Bilic: „Prea multă igienă ne fragilizează”

Nutriționistul explică faptul că sistemul imunitar se dezvoltă prin contact cu mediul și prin expunere, nu prin sterilizare excesivă.

„Paradoxul este că imunitatea are de câștigat când ne desfășurăm viața mai puțin igienic, cosmetizat și controlat”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Potrivit medicului, măsurile de igienă aplicate excesiv pot favoriza apariția intoleranțelor, alergiilor și a unei sensibilități mai mari a organismului.

„Prea multă igienă ne fragilizează, devenim intoleranți, alergici și bolnăvicioși”, a precizat aceasta.

Ce rol are microbiomul

Mihaela Bilic spune că în intestinul uman trăiesc aproximativ două kilograme de bacterii, iar aceste populații microbiene au un rol important în rezistența organismului la boli, toxine și agenți patogeni.

Potrivit medicului, importanța microbiomului a fost recunoscută de medicină în ultimii ani, iar bacteriile benefice provin atât din alimentație, cât și din contactul cu mediul.

Alimentele fermentate, produsele fără conservanți și interacțiunea cu mediul exterior contribuie la diversificarea microbiotei intestinale.

Contactul cu mediul poate întări imunitatea

Medicul susține că sistemul imunitar are nevoie de expunere la microbi pentru a se dezvolta corect.

Mâinile nespălate, contactul cu praful, pământul, animalele sau mediile mai puțin sterilizate pot contribui la „antrenarea” imunității, explică Mihaela Bilic.

Recomandarea surprinzătoare: călătoriile în țări mai puțin igienizate

Una dintre recomandările nutriționistului vizează călătoriile în țări precum India, state din Asia sau Africa, unde contactul cu alte tipuri de bacterii și consumul de mâncare de stradă pot diversifica microbiota intestinală.

Potrivit acesteia, schimbul de bacterii și microorganisme cu populații din medii diferite poate contribui la îmbogățirea microbiomului.

Medicul recunoaște însă că există și riscuri, inclusiv apariția unor toxiinfecții alimentare, dar consideră că organismul poate deveni mai rezistent după astfel de experiențe.