Autoritatea Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a aplicat o amendă de 27.000 de lei și a suspendat temporar activitatea cantinei și a laboratorului de patiserie din cadrul British School of Bucharest. Decizia a fost luată după un control efectuat la blocul alimentar al unității de învățământ, unde inspectorii au descoperit mai multe nereguli considerate grave pentru sănătatea copiilor.

Potrivit unui comunicat al instituției, citat de Agerpres, verificările au scos la iveală probleme care ar fi putut pune în pericol direct sănătatea elevilor și a copiilor de grădiniță care luau masa în cadrul școlii. Activitatea cantinei și a laboratorului de patiserie a fost suspendată pentru o perioadă de 30 de zile.

Produse expirate și lipsă de trasabilitate

Inspectorii sanitar-veterinari au descoperit aproximativ 60 de kilograme de produse alimentare care depășiseră data durabilității minimale. Printre acestea se aflau carne, pește, produse de panificație și condimente. De asemenea, au fost identificate ingrediente fără elemente complete de identificare sau etichetare. În unele cazuri, nu existau documente care să ateste proveniența produselor utilizate.

Alimentele perisabile erau depozitate la temperaturi diferite de cele recomandate de producători. În plus, produse de patiserie și cofetărie erau expuse pentru comercializare fără informații de identificare.

- articolul continuă mai jos -

Situația cea mai gravă semnalată de autorități vizează existența unor produse expirate de mai mult timp. Conform comunicatului ANSVSA, printre acestea se afla și pește cu termenul de valabilitate depășit încă de anul trecut.

Deficiențe grave de igienă în spațiile de preparare

Pe lângă neregulile privind produsele alimentare, inspectorii au identificat probleme majore legate de igienă. Spațiile de preparare și ustensilele nu erau igienizate corespunzător. Au fost observate urme de degradare în anumite zone ale blocului alimentar. De asemenea, inspectorii au identificat riscuri de contaminare încrucișată, o situație care poate favoriza răspândirea microorganismelor și apariția unor probleme de sănătate.

Ca măsură imediată, toate produsele expirate și cele considerate neconforme au fost retrase din circuitul alimentar. Loturile considerate periculoase au fost sigilate și trimise pentru incinerare.

ANSVSA anunță controale extinse în școli

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a transmis că instituția nu va accepta compromisuri în ceea ce privește siguranța alimentară a copiilor. „Nu acceptăm niciun compromis atunci când în joc este sănătatea copiilor noştri. Ceea ce au descoperit inspectorii ANSVSA din cadrul DSVSA Ilfov în cantina acestei unităţi private de învăţământ este de-a dreptul revoltător şi intolerabil: alimente deosebit de periculoase, inclusiv peşte expirat încă de anul trecut, servite zilnic elevilor şi copiilor de grădiniţă”, a declarat acesta, potrivit comunicatului citat de Agerpres.

Șeful instituției a precizat că autoritățile vor aplica sancțiuni severe în toate situațiile în care normele de siguranță alimentară sunt încălcate. ANSVSA a anunțat că în perioada următoare va intensifica verificările în unitățile de învățământ din țară, atât în cele de stat, cât și în cele private. Instituția susține că dispune de capacitatea tehnică necesară pentru efectuarea analizelor rapide de laborator. Totodată, reprezentanții autorității au precizat că vor sesiza și direcțiile de sănătate publică pentru realizarea verificărilor suplimentare necesare.