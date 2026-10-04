Muzică K-Pop live, dans, un recital de nai susținut de un discipol al lui Gheorghe Zamfir și o degustare de vinuri tradiționale coreene sunt incluse în programul Galei Aniversare Korea Corner, care va avea loc pe 7 octombrie, la Universitatea Româno-Americană din București.

Gala începe la ora 19:00, în Aula Magna a Universității Româno-Americane, și marchează deschiderea celei de-a XI-a ediții a K-Lovers Festival, organizat în perioada 7-16 octombrie de Centrul de Studii Româno-Coreene, în parteneriat cu Ambasada Republicii Coreea în România.

„Este o bucurie să anunțăm cea de-a XI-a ediție a K-Lovers Festival, un eveniment de tradiție al Centrului de Studii Româno-Coreene, organizat în parteneriat cu Ambasada Republicii Coreea în România. În fiecare an, festivalul aduce Coreea mai aproape de România și reunește una dintre cele mai frumoase comunități: cea a pasionaților de cultura coreeană”, a declarat Diana Peca, coordonator al Centrului de Studii Româno-Coreene, citată în comunicatul organizatorilor transmis AGERPRES.

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Patru artiste din Coreea de Sud, pe scena Galei Korea Corner

Spectacolul va include un recital live susținut de artistele sud-coreene Lee Yuri, Song Damee, Jeon Yeonjung și Jeong Hyeon. Cele patru au experiență în musical, teatru, film și alte producții de scenă și vor interpreta live piese cunoscute din repertoriul K-Pop.

Programul va include și un moment la nai susținut de Jong-soo Jung, cunoscut și sub numele de Ioan Jung. Artistul coreean a studiat muzica la București și a fost discipol al maestrului Gheorghe Zamfir.

Pe parcursul serii va avea loc și ceremonia de premiere a celor mai buni cursanți ai Centrului de Studii Româno-Coreene. Trupa Syzygy va susține, la rândul său, momente de dans K-Pop.

Participanții vor putea degusta și o selecție de vinuri tradiționale coreene premium, cunoscute sub denumirea K-SOOL.

Ateliere de K-Literature, K-Pop Dance și K-Beauty

K-Lovers Festival continuă din 8 octombrie cu trei serii de ateliere dedicate culturii coreene: K-Literature, K-Pop Dance și K-Beauty.

Atelierele vor fi susținute de specialiști din Republica Coreea, cu sprijinul Ministerului Culturii, Sporturilor și Turismului al Republicii Coreea și al King Sejong Institute Foundation.

Pentru fiecare tematică sunt disponibile trei sesiuni cu același conținut. Participanții trebuie să aleagă o singură sesiune pentru fiecare atelier.

Seminar despre cariera în industria K-Entertainment

Pe 9 octombrie, de la ora 18:30, în Sala de Protocol a Universității Româno-Americane, va avea loc seminarul „Behind the Scenes: O Carieră în K-Entertainment”.

La întâlnire vor participa cei șapte invitați din Republica Coreea implicați în realizarea recitalului „A Wave of K-Pop”: Lee Yuri, Song Damee, Jeon Yeonjung, Jeong Hyeon, Lee Jiyoung, Shin Dahye și Shin Jiwon.

Aceștia vor vorbi despre parcursul profesional, pregătirea pentru o carieră în industria de entertainment, proiectele la care au lucrat și colaborarea dintre artiști și profesioniștii din spatele scenei. Seminarul va aborda și aspecte ale activității din industria K-Entertainment care nu sunt, de regulă, vizibile publicului.

Participarea la Gala Korea Corner și la atelierele K-Lovers Festival este gratuită, pe bază de înscriere.