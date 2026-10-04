Numărul localurilor din sectorul ospitalității scade în Ungaria mai rapid decât în orice altă țară din Uniunea Europeană, în timp ce costurile au ajuns la niveluri apropiate de cele din Europa de Vest, iar veniturile rămân mult mai mici. Un studiu recent arată că turismul orientat spre localuri ieftine și de slabă calitate pune presiune pe restaurantele care încearcă să ofere servicii și produse de calitate.

Între 2021 și 2024, numărul unităților din sectorul ospitalității din Ungaria a scăzut cu 6%, în timp ce 22 de state membre au înregistrat creșteri. În ultimii zece ani, declinul este și mai accentuat: 18,5% dintre afacerile din domeniu au dispărut, potrivit Euronews

Localurile pentru turiști pun presiune pe restaurantele de calitate

Potrivit unui studiu publicat recent, una dintre explicațiile pentru această evoluție este concurența creată de localurile ieftine, cu produse de calitate slabă, precum cele care vând langoși și gulaș și care se adresează în special turiștilor străini.

Aceste afaceri lucrează cu marje ridicate și atrag în principal turiști care cheltuiesc puțin, printre aceștia numărându-se și cei veniți la Budapesta pentru petreceri ale burlacilor. Potrivit studiului, fenomenul este problematic și pentru imaginea țării.

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„Aș îndrăzni să spun că suntem singura țară din lume în care poți primi langoș cu salată grecească, langoș cu tocană de vită și aș putea continua. Nu este nimic în neregulă ca un preparat simplu să fie bun. Asta nu este o problemă. Problema apare atunci când încercăm să servim acest preparat simplu într-un mod în care nu mai este ceea ce era și, pe deasupra, încercăm să-i atașăm o cultură gastronomică”, a declarat Áron Reményik, autorul studiului și specialist în comunicare la Raconteur Agency.

Ungaria a devenit mai scumpă pentru turiști

Turismul a atins un nivel record în 2025, însă nici acest lucru nu a reușit să ofere sectorului ospitalității impulsul așteptat.

În acest an, problemele s-au accentuat. După alegeri, întărirea forintului a făcut ca Budapesta să fie cu 12-14% mai scumpă pentru turiștii care plătesc în euro, iar campaniile de promovare a imaginii țării au fost, de asemenea, oprite.

În august, numărul turiștilor străini care au venit în Ungaria a fost cu 14% mai mic decât în aceeași perioadă a anului anterior.

În aceste condiții, restaurantele ungare se confruntă cu probleme majore de competitivitate, potrivit fondatorului Eventrend Group, grup care operează 35 de unități din industria ospitalității.

„Am ajuns la niveluri europene de preț în aproape toate categoriile de costuri. Plătim aproape la fel pentru energie și salarii. Astăzi este mai ieftin să angajezi lucrători din industria ospitalității în sudul Italiei sau în sudul Spaniei decât în Ungaria. În Austria poate fi încă puțin mai scump, dar, per ansamblu, nu există o diferență prea mare. Prețurile materiilor prime sunt aproape la același nivel”, a explicat Zoltán Kőrössy pentru Euronews.

Costuri occidentale, dar venituri mult mai mici

În timp ce costurile și, implicit, de multe ori și prețurile au ajuns la niveluri din Europa de Vest, veniturile nu au urmat aceeași evoluție.

În Austria, de exemplu, există un număr similar de unități de ospitalitate, însă cifra de afaceri a sectorului este de două ori mai mare decât în Ungaria. Iar diferența nu depinde doar de turiști, ci și de clienții locali.

Economistul Zoltán Pogátsa a arătat recent că două treimi dintre unguri trăiesc cu venituri mai mici decât clasa de mijloc inferioară din Uniunea Europeană. În lipsa unei clase de mijloc numeroase și cu putere de cumpărare, restaurantele care se bazează pe clienți locali care revin în mod constant întâmpină dificultăți în a funcționa.

Nu este surprinzător, astfel, că numărul unităților de ospitalitate din capitala Ungariei a coborât, în 2024, sub pragul de 8.000 pentru prima dată de când sunt făcute aceste măsurători.

La sfârșitul anului 2025, Oficiul Central de Statistică înregistra doar 7.778 de astfel de unități în Budapesta.

Ce soluții sunt propuse pentru restaurantele ungare

Potrivit lui Áron Reményik, una dintre soluțiile posibile ar fi extinderea sistemului de certificare și control folosit pentru Hungarikum și pentru bucătăria maghiară autentică și în zona de street-food.

O altă măsură ar fi limitarea numărului de localuri de street-food orientate exclusiv către turiști în cele mai aglomerate zone turistice.

O astfel de măsură nu le-ar oferi, desigur, ungurilor mai mulți bani pentru a lua masa în oraș. Însă o eventuală scădere a chiriilor, determinată de reducerea concurenței, ar putea oferi restaurantelor de calitate aflate în dificultate o poziție ceva mai bună.