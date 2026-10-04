Un mic restaurant dintr-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Amsterdam a ajuns în instanță după ce popularitatea sa pe TikTok a atras atât de mulți turiști, încât localnicii spun că strada și spațiul public din jur au devenit greu de folosit.

Fabel Friet, aflat pe Runstraat, este cunoscut pentru cartofii prăjiți serviți cu parmezan și maioneză cu trufe. În zilele aglomerate, coada ajunge până pe podul de peste Keizersgracht, unul dintre cele mai cunoscute canale din Amsterdam. Turiștii așteaptă să comande, să primească mâncarea și apoi mănâncă pe stradă, în timp ce localnicii reclamă aglomerație, gunoaie și probleme cu pescărușii și șobolanii, potrivit The Guardian.

„Suntem într-un fel de război”

19 vecini au contestat oficial licența de funcționare a Fabel Friet. Thomas van Leeuwen, unul dintre locuitorii din zonă, spune că problema a ajuns să afecteze întregul cartier.

„Suntem într-un fel de război în care un magazin de cartofi prăjiți foarte nedorit a poluat întreaga zonă. A mânca pe stradă este un comportament rușinos. Lasă mâncare murdară la ușile noastre și maioneză pe piatra frumoasă. Pescărușii heringi s-au mutat aici ca rezidenți, iar cel mai rău lucru este infestarea cu șobolani”, a declarat el.

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Niek van der Heijden, reclamantul principal în proces, susține că dimensiunea foarte mică a localului este una dintre probleme.

„Ceea ce numim «coada TikTok» pentru Fabel Friet provoacă cele mai multe neplăceri. Activitatea se desfășoară pe stradă: oamenii așteaptă să comande, așteaptă să fie serviți și mănâncă. Vrem ca Fabel să meargă într-un loc unde există suficient spațiu pentru ca oamenii să poată mânca în interior”, a spus el.

Primăria admite că licența poate fi refuzată

Într-o sală de judecată plină, avocatul Consiliului Local Amsterdam a recunoscut că primarul orașului, Femke Halsema, poate refuza o licență de funcționare dacă o afacere afectează negativ „mediul rezidențial și de locuire”.

Avocata a precizat că magazinul respectă obligațiile impuse prin licență, inclusiv cele privind gestionarea cozii și curățarea gunoaielor. Totuși, a adăugat că problema durează de mult timp, impactul rămâne sever și trebuie pusă întrebarea cât timp poate fi tolerată situația.

Pentru actuala licență, primăria va ține cont de decizia instanței. Verdictul este așteptat pe 12 noiembrie.

Proprietarii spun că numărul vizitatorilor a scăzut

Proprietarii Fabel Friet, Abel Klatser și Floris Feilzer, susțin că au făcut eforturi pentru a limita problemele. Ei spun că au un serviciu de curățenie care intervine de șapte zile pe săptămână, de patru ori pe zi.

În plus, numărul vizitatorilor a scăzut cu 23% în luna august față de aceeași perioadă a anului trecut, după ce proprietarii au deschis alte patru locații.

Avocatul lor, Gertjan Teeuwen, a susținut că doar câțiva vecini au avut probleme cu localul, în timp ce alți oameni se bucură să mănânce cartofi prăjiți acolo.

„Poate fi aglomerat, dar există perioade cu vârfuri și perioade mai liniștite”, a spus el.

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Într-o declarație publică, proprietarii au afirmat că se simt atacați pe nedrept, deși încearcă să fie vecini buni.

„Fabel Friet este copilul nostru și ne-am pus inima și sufletul în el. Este dureros când oamenii vorbesc negativ despre afacerea noastră”, au transmis Abel Klatser și Floris Feilzer.

Când TikTok schimbă un cartier

Cazul depășește nemulțumirile legate de ceea ce este numit „turism performativ” – situația în care turiștii se îndreaptă către un anumit loc pentru a-l fotografia și publica pe rețelele sociale.

Lisa-Bobbie Kamp, avocat al vecinilor, spune că străzile înguste din zonă nu au fost concepute pentru un număr atât de mare de oameni.

„Străduțele mici pot fi fermecătoare, dar, de fapt, spațiul nu este proiectat pentru atât de mulți oameni. Aceasta este o problemă legată de ocuparea spațiului, de cine deține locul și dacă poți pur și simplu să folosești spațiul public”, a declarat ea.

Marije Peute, doctorandă la Universitatea din Amsterdam, a studiat efectele fenomenului numit „viral urbanism” în cartier.

„Municipalitatea ar trebui să se gândească serios la modul în care vrea să acționeze, pentru că aici este vorba despre spațiul public. Multe spații comerciale mult mai vechi și-au pierdut clienții locali pentru că aceștia nu mai vor să meargă acolo”, a spus ea.

„Turismul oferă 70.000 de locuri de muncă”

Rogier Havelaar, consilier local din partea partidului Apelul Creștin-Democrat, consideră că Fabel Friet ar putea primi o licență pentru un „magazin emblematic” într-o locație mai potrivită.

În același timp, el atrage atenția că beneficiile turismului pentru Amsterdam nu trebuie ignorate.

„Amsterdam nu ar avea niciodată atât de multe muzee, restaurante, locuri de distracție și teatre dacă acestea ar fi doar pentru locuitori. Iar turismul oferă 70.000 de locuri de muncă. Amsterdamul ar avea o problemă financiară uriașă dacă turismul ar dispărea”, a spus Havelaar.

Turiștii spun că nu și-au dat seama că deranjează localnicii

Pe podul de peste Keizersgracht, câțiva ucenici germani dintr-un laborator, atrași de Fabel Friet prin TikTok, își mâncau cartofii prăjiți.

Natalie Stübben a povestit că responsabilii cu gestionarea mulțimii tocmai le ceruseră să se îndepărteze de casele oamenilor.

„Este destul de greu să treci pe aici cu mașina sau chiar pe jos. Nu cred că ne gândeam că îi deranjăm pe vecini, dar are sens”, a spus ea.

Pentru unii dintre localnici, însă, miza este mult mai mare decât o simplă coadă la un magazin de cartofi prăjiți. Thomas van Leeuwen critică faptul că turiștii sunt atrași în număr mare de influenceri și de rețelele sociale.

„Este ceva foarte alarmant în faptul că toți acești oameni sunt conduși de puterea lor supremă – influencerii – și se numesc urmăritori. Este orwellian. Acest proces face parte din industria parazitară care trăiește din turiști”, a spus el.