Creșterea prețurilor la benzină și motorină, dar și presiunea tot mai mare asupra resurselor de petrol, readuc în discuție soluțiile alternative pentru transport. În acest context, apare frecvent ideea că uleiul alimentar uzat ar putea fi folosit direct drept combustibil. Specialiștii spun însă că lucrurile sunt mai nuanțate, scrie Ziarul de Iași.

Conferențiarul Radu Drosescu, de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, explică faptul că uleiul de gătit uzat nu poate înlocui motorina în forma sa brută. Acesta poate fi folosit doar ca materie primă pentru obținerea de biocombustibili, care devin compatibili cu motoarele după procesare.

Potrivit acestuia, tranziția de la combustibilii clasici nu va fi una bruscă, iar soluțiile diferă în funcție de tipul de transport. Pentru autoturisme, electricitatea câștigă teren, în timp ce în transportul greu se conturează alte opțiuni, precum motorina regenerabilă (HVO) sau biometanul, care pot fi utilizate inclusiv în motoarele existente, conform G4Media.

Printre combustibilii alternativi analizați se află dimetil-eterul (DME), biogazul, biometanul, GPL-ul și biocombustibilii de tip HVO sau biodiesel. DME poate alimenta motoare diesel, dar necesită modificări tehnice și o infrastructură care încă lipsește. Biogazul și biometanul, obținute din deșeuri organice, sunt considerate soluții viabile pentru transportul greu.

HVO este deja utilizat ca soluție „drop-in”, ceea ce înseamnă că poate fi introdus direct în motoarele actuale, reducând semnificativ emisiile. În schimb, GPL-ul rămâne o variantă de tranziție, cu emisii mai mici decât benzina și motorina, dar bazată tot pe resurse fosile.

Specialistul subliniază că nu există o soluție unică pentru înlocuirea combustibililor clasici. În prezent, cele mai accesibile opțiuni sunt cele care pot fi folosite fără modificări majore ale motoarelor, alături de extinderea utilizării energiei electrice.

În practică, o parte dintre aceste soluții sunt deja implementate prin amestecuri standardizate: E10, benzină cu 10% etanol, B7, motorină cu până la 7% biodiesel, sau HVO. Motoarele moderne sunt concepute pentru a funcționa cu astfel de combinații.

Totuși, utilizarea necorespunzătoare a acestor combustibili, mai ales în cazul motoarelor mai vechi, poate duce la probleme tehnice. „Utilizarea necorespunzătoare sau pe termen lung în special la motoare mai vechi (înainte de 2000) poate conduce la probleme precum coroziunea, degradarea garniturilor de etanșare din cauciuc sau înfundarea filtrelor, depuneri, blocaje, ungerea slabă sau din contră excesivă, arderea săracă”, avertizează Radu Drosescu.