Prețurile alimentelor la nivel global au început din nou să crească, iar specialiștii avertizează asupra unor evoluții îngrijorătoare. Potrivit unui articol publicat de Heute, în luna martie s-a înregistrat cel mai ridicat nivel al prețurilor din ultimele luni, semnalând o posibilă perioadă de instabilitate pe piața alimentară. Datele furnizate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) arată că indicele global al prețurilor alimentare a crescut cu 2,4% față de luna precedentă. În același timp, acesta se situează cu aproximativ 1% peste nivelul înregistrat în urmă cu un an.

Unul dintre principalii factori care influențează această evoluție este creșterea costurilor energiei, pe fondul tensiunilor din regiunea Iranului. Aceste costuri afectează întreg lanțul de producție, de la agricultură până la transportul alimentelor. Deși, în prezent, oferta de cereale reușește să tempereze parțial creșterea prețurilor, specialiștii avertizează că situația s-ar putea schimba rapid. Dacă conflictul se prelungește, efectele vor deveni mult mai vizibile.

Avertisment: pragul critic de 40 de zile

Economistul-șef al FAO, Maximo Torero, avertizează că durata conflictului este esențială. Dacă acesta depășește 40 de zile, consecințele asupra agriculturii ar putea fi semnificative. Într-un astfel de scenariu, fermierii ar putea reduce suprafețele cultivate sau ar putea opta pentru culturi care necesită mai puține îngrășăminte. Această schimbare ar duce inevitabil la scăderea producției agricole și la noi creșteri de prețuri.

Situația este agravată și de perturbările din piața îngrășămintelor. Blocarea strâmtorii Hormuz, un punct strategic pentru transportul global, afectează aproximativ 30% din comerțul mondial cu aceste produse. Conform estimărilor, prețurile îngrășămintelor au crescut deja cu 30–40%, ceea ce pune presiune suplimentară asupra fermierilor.

Zahărul și uleiurile vegetale, cele mai afectate

Printre produsele care s-au scumpit cel mai mult se numără zahărul, cu o creștere de 7,2%, și uleiurile vegetale, care au înregistrat un avans de 5,1%. Aceste majorări sunt influențate atât de costurile ridicate ale energiei, cât și de cererea crescută pentru biocombustibili.

Experții avertizează că deciziile luate în această perioadă vor avea efecte pe termen lung. Evoluțiile actuale ar putea influența atât producția agricolă, cât și prețurile alimentelor pe tot parcursul anului viitor. În acest context, consumatorii ar putea resimți noi creșteri de prețuri în supermarketuri, pe măsură ce costurile de producție și transport continuă să crească. Astfel, un conflict regional riscă să genereze efecte globale, afectând direct accesul la alimente și stabilitatea piețelor.