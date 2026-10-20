Cafeaua ar putea influența pozitiv microbiomul intestinal, dincolo de efectele cunoscute ale cofeinei. Două studii publicate în 2024 au asociat consumul acestei băuturi cu niveluri mai ridicate ale unor bacterii benefice și cu o diversitate microbiană mai mare. Efectele depind însă de cantitatea consumată și de toleranța individuală, conform publicației Medscape.

Un studiu publicat în revista Nature Microbiology, în 2024, care a analizat peste 54.000 de probe de materii fecale, a identificat o asociere constantă între consumul de cafea și prezența în cantități mai mari a bacteriei Lawsonibacter asaccharolyticus. Rezultatele au fost replicate în mai multe populații, inclusiv în cazul persoanelor care consumau cafea decofeinizată.

Descoperirea sugerează că efectele cafelei asupra microbiomului intestinal nu se datorează exclusiv cofeinei. Cercetătorii iau în calcul și rolul altor compuși din cafea, precum polifenolii și melanoidinele, substanțe care se formează în timpul prăjirii boabelor.

Ce efecte poate avea cafeaua asupra microbiomului intestinal

Un alt studiu din 2024 a asociat consumul moderat de cafea cu niveluri mai ridicate ale bacteriilor din genul Bifidobacterium, considerate importante pentru sănătatea intestinală. În același timp, cercetătorii au observat niveluri mai scăzute ale unor bacterii din familia Enterobacteriaceae, care include și specii potențial dăunătoare.

Consumul de cafea a fost asociat și cu o diversitate mai mare a microbiomului intestinal. Diversitatea microorganismelor este unul dintre indicatorii utilizați pentru evaluarea ecosistemului intestinal, însă rezultatele acestor studii nu demonstrează, prin ele însele, că băutura produce direct toate efectele observate.

Interesul cercetătorilor se extinde și asupra axei intestin-creier, sistemul de comunicare dintre tractul digestiv și creier. Modificările microbiomului ar putea influența funcția intestinală și metabolismul, iar unele ipoteze vizează posibile efecte asupra sănătății cognitive. Aceste legături necesită însă cercetări suplimentare pentru a fi clarificate.

Prea multă cafea poate agrava unele probleme digestive

Beneficiile potențiale nu înseamnă că un consum mai mare este automat mai sănătos. Consumul a peste cinci cești de cafea pe zi a fost asociat cu un risc crescut de boală de reflux gastroesofagian și cu progresia bolii Crohn, potrivit informațiilor prezentate de Medscape.

De asemenea, aportul excesiv de cofeină poate contribui la apariția unor probleme digestive, inclusiv constipație cronică, în anumite contexte.

Toleranța individuală rămâne importantă. Persoanele cu sindrom de intestin iritabil sau cu alte afecțiuni digestive pot avea reacții diferite la cafea, iar consumul acesteia poate accentua simptomele la unii dintre pacienți.

Cercetările ar putea contribui, în viitor, la formularea unor recomandări mai bine adaptate fiecărei persoane. Deocamdată, asocierea dintre cafea și anumite caracteristici ale microbiomului nu este suficientă pentru a recomanda băutura ca tratament sau metodă de prevenție a bolilor intestinale.