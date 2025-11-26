Dovleacul aduce în orice mic dejun o notă caldă, aromată și reconfortantă, iar această rețetă de baked oatmeal îl pune cu adevărat în valoare. Textura cremoasă a piureului de dovleac se combină perfect cu fulgii de ovăz, aromele de toamnă și dulceața siropului de arțar. Preparatul este sățios, ușor de făcut și ideal pentru diminețile în care vrei ceva nutritiv, dar fără prea mult efort. Se coace într-o singură tavă și poate fi porționat pentru mai multe zile, devenind un mic dejun practic, echilibrat și plin de savoare. Nucile pecan adaugă un plus de crocant, dar pot fi omise dacă preferi o variantă mai simplă. Servit cald, cu lapte sau ca atare, acest baked oatmeal cu dovleac este o alegere gustoasă și sănătoasă pentru toată familia, promite All Recipes.

Ingrediente (pentru 9 porții)

300 ml lapte

2 ouă mari

120 ml sirop de arțar

180 g piure de dovleac

270 g fulgi de ovăz (varianta clasică)

1 linguriță praf de copt

1 linguriță și jumătate mix de condimente pentru plăcintă cu dovleac

1 linguriță extract de vanilie

¼ linguriță sare

75 g nuci pecan (opțional)

Mod de preparare

Pregătește toate ingredientele. Să le ai la îndemână Preîncălzește cuptorul la 180°C și unge cu unt, ulei sau spray o tavă pătrată de 23 cm.

Bate laptele, ouăle, siropul de arțar și piureul de dovleac într-un bol încăpător, până când compoziția devine omogenă.

Adaugă fulgii de ovăz, praful de copt, mixul de condimente, vanilia și sarea. Dacă folosești nuci pecan, încorporează-le acum. Amestecă bine și toarnă compoziția în tava pregătită.

Coace timp de 30–35 de minute, până când centrul este ferm și o scobitoare iese curată. Dacă suprafața se rumenește prea repede, acoperă lejer cu folie de aluminiu.

Servește simplu sau cu lapte cald. Este la fel de gustos atât proaspăt scos din cuptor, cât și reîncălzit.